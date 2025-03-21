Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 Đ.Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, triển khai và quản lý hệ thống CI/CD để tự động hóa quy trình phát triển phần mềm.

Giám sát, tối ưu hóa và nâng cao hiệu suất hệ thống, đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng mở rộng.

Quản lý hạ tầng trên nền tảng cloud (AWS, GCP, Azure) hoặc on-premises.

Thiết lập và duy trì hệ thống logging, monitoring, alerting (Prometheus, Grafana, ELK, Datadog,…)

Tối ưu hóa việc quản lý containerization bằng Docker, Kubernetes.

Đảm bảo bảo mật hệ thống, quản lý quyền truy cập và các chính sách bảo mật.

Hỗ trợ đội ngũ phát triển trong việc triển khai và vận hành các ứng dụng.

Nghiên cứu, đề xuất các công nghệ mới giúp tối ưu hóa quy trình DevOps.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 kinh nghiệm làm việc với các nền tảng cloud như AWS, GCP hoặc Azure.

Thành thạo công cụ CI/CD (Jenkins, GitLab CI/CD, ArgoCD, v.v.).

Kinh nghiệm với Docker, Kubernetes, Helm.

Hiểu biết về Infrastructure as Code (Terraform, Ansible, CloudFormation).

Thành thạo scripting (Bash, Python, Go, hoặc tương đương).

Hiểu biết về hệ thống logging & monitoring (ELK, Prometheus, Grafana, Loki).

Kiến thức về bảo mật hệ thống, network, firewall, IAM.

Kinh nghiệm với Linux/Unix.

Có chứng chỉ AWS, GCP, hoặc Kubernetes.

Kinh nghiệm tối ưu hiệu suất hệ thống, scaling, HA.

Kiến thức về microservices, service mesh (Istio, Linkerd).

Kinh nghiệm làm việc với database (MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng với năng lực, kinh nghiệm;

Ít nhất 12 ngày nghỉ phép/năm;

Nhân viên chính thức được nghỉ 01 ngày trong tháng sinh nhật;

Tham gia đầy đủ bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật lao động;

Được công ty tài trợ gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp khi ký HĐLĐ;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin