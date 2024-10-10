Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Triển khai, quản lý và duy trì các ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng Cloud (AWS, Azure, GCP). Thiết kế và phát triển hệ thống CI/CD để tự động hóa quy trình build, test và deploy. Quản lý và tối ưu hóa môi trường container hóa sử dụng Docker và Kubernetes. Đảm bảo hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật của hệ thống mạng. Giám sát và xử lý sự cố hệ thống, đảm bảo uptime cao nhất. Thiết lập và quản lý hệ thống giám sát và logging với các công cụ như Grafana, Prometheus, ELK stack. Quản lý và duy trì máy chủ, hệ điều hành (Linux/Unix, Windows), cơ sở dữ liệu (MySQL, PostgreSQL, MongoDB). Triển khai và vận hành các dịch vụ như Nginx. Tạo và duy trì tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực DevOps hoặc vai trò tương tự. Thành thạo Docker và Kubernetes. Kinh nghiệm làm việc với Cloud (AWS, Azure, GCP). Hiểu biết về quản lý và cấu hình hệ thống mạng. Kinh nghiệm với CI/CD (Jenkins, GitLab CI). Kinh nghiệm giám sát hệ thống (Prometheus, Grafana). Kinh nghiệm với hệ thống logging (ELK stack). Kinh nghiệm quản lý hệ điều hành (Linux/Unix, Windows) và cơ sở dữ liệu (MySQL, PostgreSQL, MongoDB). Kỹ năng lập trình và scripting (Python, Bash). Hiểu biết về bảo mật hệ thống và các phương pháp tốt nhất. Kinh nghiệm với các công cụ quản lý cấu hình như Ansible, Chef, Puppet.

Ưu tiên:

Chứng chỉ Cloud (AWS, Azure, GCP). Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile/Scrum. Kinh nghiệm với hệ thống ảo hóa (VMware, Hyper-V). Kinh nghiệm với công cụ quản lý API (Kong, Ambassador). Biết lập trình backend là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 25 - 35 triệu, thưởng tháng 13, bảo hiểm đầy đủ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển công nghệ mới Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo đúng Luật lao động hiện hành Được hưởng các chế độ Phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của Cen Group Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn Được xét khen thưởng, tăng lương theo định kì Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ Được trang bị bảo hiểm sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

