Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Trần Nguyên Đán, Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tham gia các dự án chuyển đổi số của công ty: CRM, HRM, POS, FnB, ERP... Đưa ra các đề xuất công nghệ, giải pháp tối ưu và phát triển sản phẩm Sản phẩm của công ty: ommani

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành công thông tin hoặc tương đương Trên 3 năm làm việc trong lĩnh vực vận hành và triển khai hệ thống cả On Premises và Cloud. Có kinh nghiệm thiết kế và tối ưu luồng CI/CD với các công cụ như Jenkins, ArgoCD, SonarCloud, ... Có kinh nghiệm quản trị loại cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL. Có kinh nghiệm scale, backup data. Có kinh nghiệm xây dựng giám sát hệ thống và xử lý sự cố theo SLA/SLO. Tự động hóa luồng quản lý hạ tầng với Terraform, Ansible, shell scripting, ... Thành thạo quản lý và đóng gói hệ thống microservices với Docker, Helm, Kubernetes. Có kiến thức vững về hệ điều hành, bảo mật hệ thống và networking. Có hiểu biết về các giao thức kết nối và các lớp cân bằng tải, routing, caching, mã hóa, ... Có hiểu biết về các nền tảng và công nghệ học máy và dữ liệu như Kubeflow, Airflow, ... Đã từng làm qua các cloud lớn như AWS, Azure, GCP và có các chứng chỉ liên quan. Đã từng làm qua các hệ thống như Kafka, Elasticsearch, Redis, ... Triển khai cluster. Đã từng tham gia vào các hệ thống chịu tải lớn.

Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25-35 triệu Thưởng hiệu quả làm việc,thưởng cuối năm. Hỗ trợ ăn trưa 30k/ ngày Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...) Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm; Chăm sóc sức khỏe : Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động; Không gian làm việc đẹp, không gian pantry rộng rãi. Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

