Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Trần Nguyên Đán, Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tham gia các dự án chuyển đổi số của công ty: CRM, HRM, POS, FnB, ERP...
Đưa ra các đề xuất công nghệ, giải pháp tối ưu và phát triển sản phẩm
Sản phẩm của công ty: ommani
Tham gia các dự án chuyển đổi số của công ty: CRM, HRM, POS, FnB, ERP...
Đưa ra các đề xuất công nghệ, giải pháp tối ưu và phát triển sản phẩm
Sản phẩm của công ty: ommani

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành công thông tin hoặc tương đương
Trên 3 năm làm việc trong lĩnh vực vận hành và triển khai hệ thống cả On Premises và Cloud.
Có kinh nghiệm thiết kế và tối ưu luồng CI/CD với các công cụ như Jenkins, ArgoCD, SonarCloud, ...
Có kinh nghiệm quản trị loại cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL. Có kinh nghiệm scale, backup data.
Có kinh nghiệm xây dựng giám sát hệ thống và xử lý sự cố theo SLA/SLO.
Tự động hóa luồng quản lý hạ tầng với Terraform, Ansible, shell scripting, ...
Thành thạo quản lý và đóng gói hệ thống microservices với Docker, Helm, Kubernetes.
Có kiến thức vững về hệ điều hành, bảo mật hệ thống và networking.
Có hiểu biết về các giao thức kết nối và các lớp cân bằng tải, routing, caching, mã hóa, ...
Có hiểu biết về các nền tảng và công nghệ học máy và dữ liệu như Kubeflow, Airflow, ...
Đã từng làm qua các cloud lớn như AWS, Azure, GCP và có các chứng chỉ liên quan.
Đã từng làm qua các hệ thống như Kafka, Elasticsearch, Redis, ... Triển khai cluster.
Đã từng tham gia vào các hệ thống chịu tải lớn.
Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành công thông tin hoặc tương đương
Trên 3 năm làm việc trong lĩnh vực vận hành và triển khai hệ thống cả On Premises và Cloud.
Có kinh nghiệm thiết kế và tối ưu luồng CI/CD với các công cụ như Jenkins, ArgoCD, SonarCloud, ...
Có kinh nghiệm quản trị loại cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL. Có kinh nghiệm scale, backup data.
Có kinh nghiệm xây dựng giám sát hệ thống và xử lý sự cố theo SLA/SLO.
Tự động hóa luồng quản lý hạ tầng với Terraform, Ansible, shell scripting, ...
Thành thạo quản lý và đóng gói hệ thống microservices với Docker, Helm, Kubernetes.
Có kiến thức vững về hệ điều hành, bảo mật hệ thống và networking.
Có hiểu biết về các giao thức kết nối và các lớp cân bằng tải, routing, caching, mã hóa, ...
Có hiểu biết về các nền tảng và công nghệ học máy và dữ liệu như Kubeflow, Airflow, ...
Đã từng làm qua các cloud lớn như AWS, Azure, GCP và có các chứng chỉ liên quan.
Đã từng làm qua các hệ thống như Kafka, Elasticsearch, Redis, ... Triển khai cluster.
Đã từng tham gia vào các hệ thống chịu tải lớn.

Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25-35 triệu
Thưởng hiệu quả làm việc,thưởng cuối năm.
Hỗ trợ ăn trưa 30k/ ngày
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;
Chăm sóc sức khỏe : Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động; Không gian làm việc đẹp, không gian pantry rộng rãi.
Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng
Lương: 25-35 triệu
Thưởng hiệu quả làm việc,thưởng cuối năm.
Hỗ trợ ăn trưa 30k/ ngày
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;
Chăm sóc sức khỏe : Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động; Không gian làm việc đẹp, không gian pantry rộng rãi.
Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

