Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Cài đặt, quản trị và duy trì hệ thống server Linux ( Debian , Ubuntu) trên AWS. Xây dựng , triển khai, vận hành hệ thống Monitor (Prometheus, Grafana). Xây dựng , triển khai, vận hành hệ thống CI/CD với Jenkin , Git. Xây dựng , triển khai, vận hành hệ thống Log với ELK. Quản trị hạ tầng mạng và trang thiết bị Văn phòng.
Cài đặt, quản trị và duy trì hệ thống server Linux ( Debian , Ubuntu) trên AWS.
Xây dựng , triển khai, vận hành hệ thống Monitor (Prometheus, Grafana).
Xây dựng , triển khai, vận hành hệ thống CI/CD với Jenkin , Git.
Xây dựng , triển khai, vận hành hệ thống Log với ELK.
Quản trị hạ tầng mạng và trang thiết bị Văn phòng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên trong quản trị hệ thống Linux (Debian,Ubuntu). Có kinh nghiệm và triển khai các dịch vụ trên AWS (VPC, EC2, S3, CloudFront...). Có hiểu biết về các phương pháp Load Balancing và cấu hình, vận hành Firewall. Có hiểu biết các công cụ quản lý cấu hình như Ansible, Terraform (ưu tiên). Kinh nghiệm với các công cụ giám sát hệ thống như Nagios, Zabbix hoặc Prometheus. Có kinh nghiệm quản trị và vận hành quy trình CI/CD với Git , Jenkins ... Hiểu biết về các nguyên tắc mạng (DNS, DHCP, TCP/IP). Xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống mạng Văn phòng với Fortinet , Cisco , Aruba ... Có hiểu biết và vận hành hệ thống chấm công , Camera.
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên trong quản trị hệ thống Linux (Debian,Ubuntu).
Có kinh nghiệm và triển khai các dịch vụ trên AWS (VPC, EC2, S3, CloudFront...).
Có hiểu biết về các phương pháp Load Balancing và cấu hình, vận hành Firewall.
Có hiểu biết các công cụ quản lý cấu hình như Ansible, Terraform (ưu tiên).
Kinh nghiệm với các công cụ giám sát hệ thống như Nagios, Zabbix hoặc Prometheus.
Có kinh nghiệm quản trị và vận hành quy trình CI/CD với Git , Jenkins ...
Hiểu biết về các nguyên tắc mạng (DNS, DHCP, TCP/IP).
Xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống mạng Văn phòng với Fortinet , Cisco , Aruba ...
Có hiểu biết và vận hành hệ thống chấm công , Camera.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, thương lượng tuỳ khả năng. Xét tăng lương 6 tháng/ lần. Thử việc 100% lương Thưởng định kỳ theo quý dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm. Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm đầy đủ theo pháp luật. Được cấp thiết bị cá nhân MacBook Pro trong ngày làm việc đầu tiên. Workspace linh hoạt trong không gian làm việc chung, tuỳ theo team dự án. Ăn nhẹ sáng, ăn trưa, ăn chiều và tủ đồ ăn vặt miễn phí tại văn phòng. Khám sức khỏe tổng quát định kỳ miễn phí 1 lần/ năm tại các bệnh viện lớn. Company trip dài ngày nước ngoài 1 lần / năm. 1 ngày làm việc remote mỗi tháng nhằm thay đổi môi trường làm việc. 12 ngày nghỉ phép và các ngày lễ theo quy định của nhà nước. Tham dự các hội thảo ở trong, ngoài nước và tiếp cận với những khoá học mất phí tại công ty.
Lương chính: từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, thương lượng tuỳ khả năng. Xét tăng lương 6 tháng/ lần.
thương lượng tuỳ khả năng. Xét tăng lương 6 tháng/ lần.
Thử việc 100% lương
Thưởng định kỳ theo quý dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm.
Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm đầy đủ theo pháp luật.
Được cấp thiết bị cá nhân MacBook Pro trong ngày làm việc đầu tiên.
Workspace linh hoạt trong không gian làm việc chung, tuỳ theo team dự án.
Ăn nhẹ sáng, ăn trưa, ăn chiều và tủ đồ ăn vặt miễn phí tại văn phòng.
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ miễn phí 1 lần/ năm tại các bệnh viện lớn.
Company trip dài ngày nước ngoài 1 lần / năm.
1 ngày làm việc remote mỗi tháng nhằm thay đổi môi trường làm việc.
12 ngày nghỉ phép và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.
Tham dự các hội thảo ở trong, ngoài nước và tiếp cận với những khoá học mất phí tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô 08, tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

