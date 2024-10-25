Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Quản lý mã nguồn: Quản lý hệ thống kiểm soát phiên bản (version control system) như Git để theo dõi và quản lý mã nguồn. Phối hợp với nhóm phát triển để đảm bảo quy trình phát triển mã nguồn được thực hiện một cách hợp lý và hiệu quả. Triển khai và quản lý hệ thống: Xây dựng và duy trì môi trường triển khai hệ thống, bao gồm các môi trường phát triển, kiểm thử, và sản xuất. Triển khai ứng dụng và cấu hình hệ thống trên các môi trường khác nhau. Đảm bảo khả năng mở rộng và sẵn sàng của hệ thống để đáp ứng yêu cầu tải cao và sự gia tăng của người dùng. Tự động hóa quy trình: Sử dụng công cụ và kỹ thuật tự động hóa để tạo ra quy trình phát triển và triển khai tự động (CI/CD). Xây dựng và duy trì các pipeline triển khai liên tục (continuous deployment) để tự động hóa việc triển khai ứng dụng và kiểm thử. Quản lý cấu hình và mã hóa hạ tầng: Sử dụng các công cụ mã hóa hạ tầng như Terraform hoặc CloudFormation để xây dựng và quản lý cấu hình hạ tầng một cách tự động. Áp dụng các nguyên tắc mã hóa hạ tầng (Infrastructure as Code) để đảm bảo tính nhất quán và tái tạo được môi trường. Giám sát và xử lý sự cố: Thiết lập hệ thống giám sát để theo dõi hiệu suất, khả năng sẵn sàng và sự ổn định của ứng dụng và hạ tầng. Phát hiện và xử lý sự cố một cách nhanh chóng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và không bị gián đoạn. Nghiên cứu và cải tiến: Nắm bắt và nghiên cứu các công nghệ mới và xu hướng trong lĩnh vực DevOps để tối ưu hóa quy trình và công cụ. Đề xuất và triển khai các cải tiến và tối ưu hóa hệ thống để nâng cao hiệu suất và hiệu quả của quy trình phát triển và triển khai.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong triển khai và quản lý hệ thống CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment), bao gồm việc sử dụng các công cụ như Jenkins, GitLab CI/CD, CircleCI, CodePipeline, hoặc các công cụ tương tự khác. Có hiểu biết sâu về hệ điều hành Linux và quản lý hệ thống, bao gồm việc triển khai, cấu hình, và vận hành các dịch vụ như web server (Apache, Nginx), database server (MySQL, PostgreSQL), và caching server (Redis, Memcached). Kiến thức về Distributed System. Có kinh nghiệm trong việc triển khai và quản lý hệ thống mã nguồn mở, bao gồm việc cài đặt, cấu hình, và quản lý các phần mềm như Kubernetes, Docker, và các công cụ quản lý mã nguồn như Git. Kỹ năng về viết script và automation để tạo ra các quy trình tự động cho việc triển khai, cấu hình và quản lý hệ thống. Hiểu biết về các khái niệm về mô hình hạ tầng như mã hóa hạ tầng (Infrastructure as Code) và quản lý cấu hình (Configuration Management). Có kỹ năng về quản lý và áp dụng các phương pháp và công cụ giám sát hệ thống để đảm bảo hiệu suất và sẵn sàng của ứng dụng. Có khả năng làm việc cộng tác và giao tiếp tốt với các thành viên khác trong nhóm phát triển, quản lý dự án và quản lý hệ thống. Đam mê với việc nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để nâng cao quy trình DevOps và tối ưu hóa hệ thống. Có kỹ năng tư duy phân tích, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Có đầy đủ tài nguyên để thực hành lab, từ máy chủ vật lý tới cloud server. Tiếp cận văn hoá Devops cùng development workflow mà team ứng dụng. Tiếp cận những công nghệ mới và tiên tiến liên quan tới Cloud Computing. Phát triển các kỹ năng liên quan tới Product Management

ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:

Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:

Thời gian làm việc thực tế Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI Năng lực/đóng góp của bản thân

CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Môi trường và điều kiện làm việc:

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn. Môi trường làm việc thực tế, năng động và được tham gia các khóa đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực. BizFly Cloud luôn luôn đi đầu tiên phong trong lĩnh vực Cloud Computing và các bạn sẽ được trải nghiệm các công nghệ Cloud tân tiến nhất trên thế giới. Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:

Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi... Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm Giải bóng đá thường niên Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận...

Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care

Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.

Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:

Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty). Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động). Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:

Xét lọc hồ sơ đạt yêu cầu Phỏng vấn trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin