Tuyển DevOps Engineer AMIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

AMIGO
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
AMIGO

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại AMIGO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 501, tầng 5, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 XuânThủy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia triển khai các dự án về Microservices/Container cho các khách hàng trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng (MB, VP, VIB, TCB...) Thực hiện cài đặt, cấu hình các giải pháp về container của Redhat, Vmware lên hệ thống của khách hàng. Tham gia xây dựng các tài liệu về Testing, nghiệm thu, bàn giao trong dự án. Thực hiện các bài User Acceptance Testing (UAT) với khách hàng. Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ phần mềm theo định hướng của công ty.
Tham gia triển khai các dự án về Microservices/Container cho các khách hàng trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng (MB, VP, VIB, TCB...)
Thực hiện cài đặt, cấu hình các giải pháp về container của Redhat, Vmware lên hệ thống của khách hàng.
Tham gia xây dựng các tài liệu về Testing, nghiệm thu, bàn giao trong dự án.
Thực hiện các bài User Acceptance Testing (UAT) với khách hàng.
Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ phần mềm theo định hướng của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử Viễn thông Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm hoặc nghiên cứu về một trong các container platform: Redhat Openshift hoặc VMware Tanzu hoặc Kubernetes. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tham gia vào các dự án trên môi trường Linux. Có khả năng giao tiếp & đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh. Kỹ năng ứng xử, giao tiếp, thuyết trình tốt Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc theo nhóm Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử Viễn thông
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm hoặc nghiên cứu về một trong các container platform: Redhat Openshift hoặc VMware Tanzu hoặc Kubernetes.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tham gia vào các dự án trên môi trường Linux.
Có khả năng giao tiếp & đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
Kỹ năng ứng xử, giao tiếp, thuyết trình tốt
Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc theo nhóm
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

Tại AMIGO Thì Được Hưởng Những Gì

Trở thành thành viên AMIGO bạn không chỉ được đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép, lễ tết đầy đủ và trọn vẹn mà còn được hưởng chính sách Thu nhập và Đãi ngộ cạnh tranh trên thị trường, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với những đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn đoàn kết, yêu thương và chia sẻ để mỗi ngày làm việc là một ngày hạnh phúc vì được cống hiến và phát triển. Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI; Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm; Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...; Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm; Gói Khám sức khỏe định kỳ lên đến 2.500.000 VNĐ/người/năm; Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên môn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.
Trở thành thành viên AMIGO bạn không chỉ được đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép, lễ tết đầy đủ và trọn vẹn mà còn được hưởng chính sách Thu nhập và Đãi ngộ cạnh tranh trên thị trường, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với những đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn đoàn kết, yêu thương và chia sẻ để mỗi ngày làm việc là một ngày hạnh phúc vì được cống hiến và phát triển.
Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI;
Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm;
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...;
Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm;
Gói Khám sức khỏe định kỳ lên đến 2.500.000 VNĐ/người/năm;
Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên môn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AMIGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AMIGO

AMIGO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P501, tầng 5, tòa IPH, số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

