Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý môi trường, tài nguyên hoạt động của các sản phẩm phần mềm

• Xây dựng các hệ thống tự động hoá quá trình đóng gói và triển khai phần mềm

• Xây dựng các công cụ hỗ trợ hệ thống giám sát cảnh báo vận hành

• Triển khai giải pháp công nghệ hệ thống như Database, K8s, Backup, Storage, Server – Vmware – Cloud, Monitor

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 1 năm làm việc trong vị trí Devops hoặc SystemEngineer.

• Có kiến thức và hiểu biết về Linux/UNIX, Docker

• Có kinh nghiệm triển khai vận hành 1 trong các hệ thống Database: Oracle,MySQL, Postgres, Mongo, MariaDB

• Có kinh nghiệm chuyên môn trong triển khai các công nghệ, công cụ Devops (Container, Automation, CI/CD...) là một lợi thế.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Điện tử viễn thông,...hoặc các chuyên ngành có liên quan;

• Kỹ năng giao tiếp, khả năng trình bày tốt;

• Chăm chỉ, cần cù & có trách nhiệm với công việc;

• Khả năng tự nghiên cứu, học hỏi các công nghệ mới.

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ T2-T6, nghỉ T7-CN Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2-5 tháng lương. Review lương tối thiểu 1 lần/năm Du lịch nghỉ mát, team building nhiều lần trong năm Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng Khám sức khỏe định kì hàng năm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành. Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

