Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Atomi Digital
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Atomi Digital

DevOps Engineer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý môi trường, tài nguyên hoạt động của các sản phẩm phần mềm
• Xây dựng các hệ thống tự động hoá quá trình đóng gói và triển khai phần mềm
• Xây dựng các công cụ hỗ trợ hệ thống giám sát cảnh báo vận hành
• Triển khai giải pháp công nghệ hệ thống như Database, K8s, Backup, Storage, Server – Vmware – Cloud, Monitor

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 1 năm làm việc trong vị trí Devops hoặc SystemEngineer.
• Có kiến thức và hiểu biết về Linux/UNIX, Docker
• Có kinh nghiệm triển khai vận hành 1 trong các hệ thống Database: Oracle,MySQL, Postgres, Mongo, MariaDB
• Có kinh nghiệm chuyên môn trong triển khai các công nghệ, công cụ Devops (Container, Automation, CI/CD...) là một lợi thế.
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Điện tử viễn thông,...hoặc các chuyên ngành có liên quan;
• Kỹ năng giao tiếp, khả năng trình bày tốt;
• Chăm chỉ, cần cù & có trách nhiệm với công việc;
• Khả năng tự nghiên cứu, học hỏi các công nghệ mới.

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Atomi Digital

Công ty Cổ phần Atomi Digital

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 135 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

