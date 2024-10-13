Tuyển IT phần mềm Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên
- Hà Nội: Số 176, Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tham gia Thiết kế, phát triển và duy trì phần mềm quản lý chỉ tiêu kiểm nghiệm của phòng Lab.
Maintain code hiện tại và phát triển các chức năng mới.
Cài đặt, khắc phục sự cố PC, Laptop, Điện thoại IP và Máy in...
Cài đặt, khắc phục sự cố, thiết bị mạng, máy chủ, v.v.
Quản trị và giám sát việc sử dụng hệ thống mạng hàng ngày
Kiểm tra và chỉnh sửa thiết bị bị lỗi
Giám sát bảo mật cho hệ thống
Đảm bảo nắm tất cả CNTT cơ bản
Lập kế hoạch cải tiến, đề xuất các giải pháp CNTT cho các vấn đề phát sinh.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Javascript Làm việc với Nodejs Làm việc với các API và documentation LLM Prompting hoặc database embeding vector System Admin (Linux / Apache / Docker)
Thành thạo Javascript
Làm việc với Nodejs
Làm việc với các API và documentation
LLM Prompting hoặc database embeding vector
System Admin (Linux / Apache / Docker)
Bằng cấp Công nghệ thông tin (hoặc tương đương)
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng giải thích các vấn đề kỹ thuật một cách đơn giản
Tư duy logic
Kỹ năng làm việc với mọi người
Lưu giữ hồ sơ, dữ liệu chính xác
Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
