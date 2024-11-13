Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nam thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lương Văn Can, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phụ trách quản lý bảng hàng.

Thực hiện các thủ tục giao dịch cho khách hàng.

Chuẩn bị các chứng từ, công văn, form mẫu... phục vụ cho việc triển khai dự án.

Trực tiếp hỗ trợ các thủ tục (check căn/lock căn/giữ chỗ/đặt chỗ/rút cọc,ký HĐMB/giao dịch với Chủ đầu tư..)

Soạn HĐ liên kết, theo dõi số liệu giao dịch, doanh số, doanh thu...

Các công việc cụ thể khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Ưu tiên ứng viên đã từng làm sale admin từ 1 năm kinh nghiệm và có kinh nghiệm Bất động sản là lợi thế.

Kĩ năng tin học văn phòng Word/Excel.

Nhiệt tình, năng động và chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi

Lương cứng 9-12 triệu/tháng

Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm, môi trường đồng nghiêp thân thiện, năng động, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến trong công việc.

Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chuyên môn sâu, kỹ năng mềm từ các giảng viên nội bộ, giảng viên thuê ngoài

Hỗ trợ trang thiết bị, máy tính làm việc

Thưởng lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, hiệu quả kinh doanh theo tình hình kinh doanh cụ thể của công ty

Xét tăng lương định kỳ theo chính sách lương thưởng của Công ty 1 lần/năm 12 ngày phép có hưởng lương

Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Du lịch hàng năm, Team building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ

Cách Thức Ứng Tuyển

