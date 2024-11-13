Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nam thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lương Văn Can, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phụ trách quản lý bảng hàng.
Thực hiện các thủ tục giao dịch cho khách hàng.
Chuẩn bị các chứng từ, công văn, form mẫu... phục vụ cho việc triển khai dự án.
Trực tiếp hỗ trợ các thủ tục (check căn/lock căn/giữ chỗ/đặt chỗ/rút cọc,ký HĐMB/giao dịch với Chủ đầu tư..)
Soạn HĐ liên kết, theo dõi số liệu giao dịch, doanh số, doanh thu...
Các công việc cụ thể khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Ưu tiên ứng viên đã từng làm sale admin từ 1 năm kinh nghiệm và có kinh nghiệm Bất động sản là lợi thế.
Kĩ năng tin học văn phòng Word/Excel.
Nhiệt tình, năng động và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9-12 triệu/tháng
Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm, môi trường đồng nghiêp thân thiện, năng động, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến trong công việc.
Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chuyên môn sâu, kỹ năng mềm từ các giảng viên nội bộ, giảng viên thuê ngoài
Hỗ trợ trang thiết bị, máy tính làm việc
Thưởng lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, hiệu quả kinh doanh theo tình hình kinh doanh cụ thể của công ty
Xét tăng lương định kỳ theo chính sách lương thưởng của Công ty 1 lần/năm 12 ngày phép có hưởng lương
Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Du lịch hàng năm, Team building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

