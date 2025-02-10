Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH DB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 90 nguyễn thái sơn,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Livestream trên các kênh TMĐT chính thức của công ty bao gồm TikTok, Shopee,..

- Livestream giới thiệu, tương tác với khách hàng trên Livestream, giải đáp các thắc mắc, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các sản phẩm, THỰC PHẨM, THỰC PHẨM CHO BÉ.

- Hỗ trợ các công việc chung của Phòng kinh doanh (NẾU CÓ)

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Mong đợi từ phía ứng viên có cái nhìn tích cực về công việc, nghiêm túc và mong muốn gắn bó lâu dài.

-Công ty có chế độ đãi ngộ, lương thưởng xứng đáng.

- Nhân viên đã từng có kinh nghiệm live về mảng thực phẩm, thực phẩm đồ uống, đồ ăn cho bé.

- Có giọng nói dễ nghe, nhiệt tình với công việc.

Tại Công Ty TNHH DB Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 15 triệu, và không áp KPI.

- Live tối thiểu 3h/ngày.

- Có thưởng doanh số theo doanh thu live (không áp số, nhưng sẽ có hoa hồng cho mỗi phiên)

-Phỏng vấn sẽ trao đổi kỹ về phần này, rõ ràng minh bạch nên ứng viên yên tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DB

