Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Xu Hướng Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Xu Hướng Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Xu Hướng Sài Gòn

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Xu Hướng Sài Gòn

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Căn số A

- 00.03, Tầng trệt, Chung cư lô C1, số 62 đường Hoàn, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Vận hành Cộng đồng Fan: 80%
1.
Vận hành Cộng đồng Fan
: 80%
- Tìm kiếm, khai thác và chăm sóc users trong và ngoài livestream, quản lý các nhóm fans.
-
Tìm kiếm, khai thác và chăm sóc users trong và ngoài livestream, quản lý các nhóm fans.
- Thu hút lượt xem, tương tác và tặng quà trong livestream của Idol.
Thu hút lượt xem, tương tác và tặng quà trong livestream của Idol.
2. Vận hành Livestream: 20%
2.
Vận hành Livestream
: 20%
- Phối hợp với nhân viên điều hành và hỗ trợ hướng dẫn Idol trong công tác livestream, nâng cao hiệu suất livestream.
Phối hợp với nhân viên điều hành và hỗ trợ hướng dẫn Idol trong công tác livestream, nâng cao hiệu suất livestream.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các bạn fresher, sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
-
Các bạn fresher, sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
- Hòa đồng, thích tìm tòi học hỏi các trend trên mạng xã hội.
Hòa đồng, thích tìm tòi học hỏi các trend trên mạng xã hội.
- Kỹ năng diễn đạt tốt, hoạt bát, sáng tạo.
Kỹ năng diễn đạt tốt, hoạt bát, sáng tạo.
- Ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung cơ bản (không cần bằng).
Ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung cơ bản (không cần bằng).

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Xu Hướng Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8 - 10 triệu + thưởng (upto 15 - 20 triệu).
-
Lương: 8 - 10 triệu + thưởng (upto 15 - 20 triệu).
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, review lương định kỳ.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, review lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Xu Hướng Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Xu Hướng Sài Gòn

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Xu Hướng Sài Gòn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Căn số A-00.03, Tầng trệt, Chung cư lô C1 - số 62 đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

