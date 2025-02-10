Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Elly Wedding & Event làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Elly Wedding & Event

Dịch vụ quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Elly Wedding & Event

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 413/86 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng chính sách truyền thông hiệu quả
- Update trend, thị trường hiện tại & xây dựng nội dung nhằm phát triển các trang mạng xã hội (Fanpage, Instagram, Tiktok,…)
- Lên kế hoạch & thực hiện, đảm bảo chất lượng công việc chụp hình và quay video sản phẩm (quay – chụp hình ảnh tiệc, edit video trên các nền tảng).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm ở công việc tương đương
- Có ngoại ngữ (Tiếng Anh) cơ bản
- Có khả năng quay chụp edit video, thẩm mỹ tốt, ý tưởng phong phú, đa dạng
- Giao tiếp tự tin, năng động, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhạy bén trong công việc
- Có phương tiện đi lại và laptop cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Elly Wedding & Event Thì Được Hưởng Những Gì

- Deal theo năng lực
- Được hưởng BHXH, BHYT khi trở thành nhân viên chính thức
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cởi mở
- Du lịch/ Trip cùng công ty không giới hạn
- Có cơ hội học hỏi, phát triển chuyên sâu về ngành sự kiện, cưới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Elly Wedding & Event

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Elly Wedding & Event

Công Ty TNHH Elly Wedding & Event

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 413/86, Đường Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

