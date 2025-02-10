Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Elly Wedding & Event làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 413/86 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng chính sách truyền thông hiệu quả

- Update trend, thị trường hiện tại & xây dựng nội dung nhằm phát triển các trang mạng xã hội (Fanpage, Instagram, Tiktok,…)

- Lên kế hoạch & thực hiện, đảm bảo chất lượng công việc chụp hình và quay video sản phẩm (quay – chụp hình ảnh tiệc, edit video trên các nền tảng).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm ở công việc tương đương

- Có ngoại ngữ (Tiếng Anh) cơ bản

- Có khả năng quay chụp edit video, thẩm mỹ tốt, ý tưởng phong phú, đa dạng

- Giao tiếp tự tin, năng động, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhạy bén trong công việc

- Có phương tiện đi lại và laptop cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Elly Wedding & Event Thì Được Hưởng Những Gì

- Deal theo năng lực

- Được hưởng BHXH, BHYT khi trở thành nhân viên chính thức

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cởi mở

- Du lịch/ Trip cùng công ty không giới hạn

- Có cơ hội học hỏi, phát triển chuyên sâu về ngành sự kiện, cưới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Elly Wedding & Event

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin