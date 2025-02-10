Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Elly Wedding & Event làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 413/86 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng chính sách truyền thông hiệu quả
- Update trend, thị trường hiện tại & xây dựng nội dung nhằm phát triển các trang mạng xã hội (Fanpage, Instagram, Tiktok,…)
- Lên kế hoạch & thực hiện, đảm bảo chất lượng công việc chụp hình và quay video sản phẩm (quay – chụp hình ảnh tiệc, edit video trên các nền tảng).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm ở công việc tương đương
- Có ngoại ngữ (Tiếng Anh) cơ bản
- Có khả năng quay chụp edit video, thẩm mỹ tốt, ý tưởng phong phú, đa dạng
- Giao tiếp tự tin, năng động, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhạy bén trong công việc
- Có phương tiện đi lại và laptop cá nhân.
Tại Công Ty TNHH Elly Wedding & Event Thì Được Hưởng Những Gì
- Deal theo năng lực
- Được hưởng BHXH, BHYT khi trở thành nhân viên chính thức
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cởi mở
- Du lịch/ Trip cùng công ty không giới hạn
- Có cơ hội học hỏi, phát triển chuyên sâu về ngành sự kiện, cưới.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
