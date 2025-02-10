Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chung cư TECCO - Số 287 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thông tin thị trường, tư vấn/ định hướng cho khách hàng phương án triển khai hoạt động truyền thông – marketing phù hợp

Xây dựng kế hoạch truyền thông - marketing trên các kênh online và offline theo từng ngành hàng/ sản phẩm, follow tiến trình triển khai cụ thể của từng khách hàng đảm bảo đạt mục tiêu marketing.

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, chủ động trao đổi update thông tin cho khách hàng và follow tiến độ triển khai kế hoạch

Phối hợp phòng Nhân sự tư vấn kế hoạch nhân sự để triển khai job hoạt động truyền thông – marketing cho khách hàng

Kết nối các bộ phận cùng làm việc và hỗ trợ học viên, phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo hiệu quả

Các công việc khác theo tình hình thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng phân tích: Khả năng phân tích thị trường, khách hàng và dữ liệu để đưa ra các chiến lược hiệu quả.

Kỹ năng sáng tạo: Tạo ra các chiến lược marketing sáng tạo và độc đáo.

Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng làm việc nhóm, thuyết phục và trình bày ý tưởng với các bộ phận liên quan.

Kiến thức về các công cụ marketing số: Sử dụng thành thạo các công cụ digital marketing như Google Analytics, Facebook Ads Manager, v.v.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ hiểu hỉ, lễ tết, nghỉ phép ... đầy đủ theo quy định

Được học hỏi và đào tạo kiến thức về coaching, marketing, kinh doanh, phát triển bản thân .... ; làm việc với tệp khách chủ doanh nghiệp

Môi trường trẻ, năng động, nhiều hoạt động hàng tuần, hàng tháng

Du lịch, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty

Lãnh đạo có tâm có tầm, đồng nghiệp thân thiện hỗ trợ nhau trong công việc

Cạnh tranh công bằng, có nhiều cơ hội thăng tiến và đảm nhận các vị trí điều hành trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin