Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE
- Hồ Chí Minh:
- Chung cư TECCO
- Số 287 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu thông tin thị trường, tư vấn/ định hướng cho khách hàng phương án triển khai hoạt động truyền thông – marketing phù hợp
Xây dựng kế hoạch truyền thông - marketing trên các kênh online và offline theo từng ngành hàng/ sản phẩm, follow tiến trình triển khai cụ thể của từng khách hàng đảm bảo đạt mục tiêu marketing.
Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, chủ động trao đổi update thông tin cho khách hàng và follow tiến độ triển khai kế hoạch
Phối hợp phòng Nhân sự tư vấn kế hoạch nhân sự để triển khai job hoạt động truyền thông – marketing cho khách hàng
Kết nối các bộ phận cùng làm việc và hỗ trợ học viên, phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo hiệu quả
Các công việc khác theo tình hình thực tế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng sáng tạo: Tạo ra các chiến lược marketing sáng tạo và độc đáo.
Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng làm việc nhóm, thuyết phục và trình bày ý tưởng với các bộ phận liên quan.
Kiến thức về các công cụ marketing số: Sử dụng thành thạo các công cụ digital marketing như Google Analytics, Facebook Ads Manager, v.v.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ hiểu hỉ, lễ tết, nghỉ phép ... đầy đủ theo quy định
Được học hỏi và đào tạo kiến thức về coaching, marketing, kinh doanh, phát triển bản thân .... ; làm việc với tệp khách chủ doanh nghiệp
Môi trường trẻ, năng động, nhiều hoạt động hàng tuần, hàng tháng
Du lịch, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty
Lãnh đạo có tâm có tầm, đồng nghiệp thân thiện hỗ trợ nhau trong công việc
Cạnh tranh công bằng, có nhiều cơ hội thăng tiến và đảm nhận các vị trí điều hành trong công ty.
