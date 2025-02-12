Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Quản lý các hoạt động quảng cáo cho khách hàng Nhật , VN và quốc tế

- Thiết lập các hoạt động quảng cáo cho khách hàng

- Phát quảng cáo

- Tổng hợp và làm báo cáo

- Ngoài ra còn có các dự án từ trụ sở chính tại Nhật Bản

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Dưới 35t. Tốt nghiệp Đại học

- Tiếng Nhật N2

- Có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo hoặc marketing

- Có kinh nghiệm làm trưởng nhóm

- Ưu tiên nếu có kiến thức về Digital marketing

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 20~25mil Gross

- Working time：Monday - Friday: 9:30-18:30

- Thưởng tháng 13

- Tham gia bảo hiểm theo luật VN

- Khám sức khỏe hằng năm

- Có 15 ngày phép năm

- Review lương 2 lần/năm

- Còn nhiều chế độ khác đang chờ đón bạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin