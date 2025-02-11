Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Head Office, số 51 - 53 - 55 - 57 Đường số 7, P.An LẠc A, Q.Bình Tân, TP.HCM, Quận Bình Tân

- Làm việc với Media Lead lên kế hoạch chụp ảnh sản phẩm - dịch vụ, hình ảnh sự kiện và các hoạt động khác của công ty.

- Triển khai công tác chụp ảnh, hậu kỳ ảnh theo kế hoạch được phê duyệt và Chịu trách nhiệm về việc sản xuất nội dung hình ảnh của công ty

- Tổ chức và quản lý tư liệu ảnh theo đúng quy định

- Quản lý trang thiết bị được giao theo đúng quy định

- Báo cáo về công tác chụp ảnh định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý

- Đề xuất, tham mưu với quản lý các công tác liên quan đến ảnh

- Thực hiện công việc khác cấp trên giao phó.

- Tuân thủ Guidelines và quy trình chụp ảnh của công ty

- Nghiên cứu các phong cách và xu hướng chụp ảnh mới.

- Phối hợp cùng nhóm thiết kế, sáng tạo để sản xuất nội dung (hình ảnh) phù hợp với định hướng được thông qua

- Hỗ trợ sản xuất video cùng với team Media

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Photoshop, Lightroom…

- Có kinh nghiệm trong chụp ảnh sản phẩm, đồ chơi xe hơi và các dịch vụ cho xe hơi

- Có tư duy sáng tạo, khả năng phân tích nội dung chụp, truyền tải ý tưởng và thẩm mỹ tốt

- Nhanh nhạy trong việc nắm bắt các xu hướng mới

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

- Có trách nhiệm cao, chủ động trong công việc. Trung thực, chính trực. Có tinh thần cầu thị.

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim Thì Được Hưởng Những Gì

- Thunhập:9-15tr lươngthỏathuận (cạnh tranh); Nhận lươngvào ngày01 hàngtháng;

- Lươngtháng13, ThưởngLễ,

- Phúclợi: Thămhỏi sinhnhật,ốm đau, hiểuhỉ, sinh con,...

- Tham giađầyđủchếđộBHXHtheoquyđịnh nhà nước

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Sáng Thứ 7 (8h30 – 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim

