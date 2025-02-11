Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim

Dịch vụ quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Head Office, số 51

- 53

- 55

- 57 Đường số 7, P.An LẠc A, Q.Bình Tân, TP.HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Làm việc với Media Lead lên kế hoạch chụp ảnh sản phẩm - dịch vụ, hình ảnh sự kiện và các hoạt động khác của công ty.
- Triển khai công tác chụp ảnh, hậu kỳ ảnh theo kế hoạch được phê duyệt và Chịu trách nhiệm về việc sản xuất nội dung hình ảnh của công ty
- Tổ chức và quản lý tư liệu ảnh theo đúng quy định
- Quản lý trang thiết bị được giao theo đúng quy định
- Báo cáo về công tác chụp ảnh định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý
- Đề xuất, tham mưu với quản lý các công tác liên quan đến ảnh
- Thực hiện công việc khác cấp trên giao phó.
- Tuân thủ Guidelines và quy trình chụp ảnh của công ty
- Nghiên cứu các phong cách và xu hướng chụp ảnh mới.
- Phối hợp cùng nhóm thiết kế, sáng tạo để sản xuất nội dung (hình ảnh) phù hợp với định hướng được thông qua
- Hỗ trợ sản xuất video cùng với team Media

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Photoshop, Lightroom…
- Có kinh nghiệm trong chụp ảnh sản phẩm, đồ chơi xe hơi và các dịch vụ cho xe hơi
- Có tư duy sáng tạo, khả năng phân tích nội dung chụp, truyền tải ý tưởng và thẩm mỹ tốt
- Nhanh nhạy trong việc nắm bắt các xu hướng mới
- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
- Có trách nhiệm cao, chủ động trong công việc. Trung thực, chính trực. Có tinh thần cầu thị.

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim Thì Được Hưởng Những Gì

- Thunhập:9-15tr lươngthỏathuận (cạnh tranh); Nhận lươngvào ngày01 hàngtháng;
- Lươngtháng13, ThưởngLễ,
- Phúclợi: Thămhỏi sinhnhật,ốm đau, hiểuhỉ, sinh con,...
- Tham giađầyđủchếđộBHXHtheoquyđịnh nhà nước
- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Sáng Thứ 7 (8h30 – 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 52-54-56 Đường số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

