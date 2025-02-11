Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim
- Hồ Chí Minh:
- Head Office, số 51
- 53
- 55
- 57 Đường số 7, P.An LẠc A, Q.Bình Tân, TP.HCM, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Làm việc với Media Lead lên kế hoạch chụp ảnh sản phẩm - dịch vụ, hình ảnh sự kiện và các hoạt động khác của công ty.
- Triển khai công tác chụp ảnh, hậu kỳ ảnh theo kế hoạch được phê duyệt và Chịu trách nhiệm về việc sản xuất nội dung hình ảnh của công ty
- Tổ chức và quản lý tư liệu ảnh theo đúng quy định
- Quản lý trang thiết bị được giao theo đúng quy định
- Báo cáo về công tác chụp ảnh định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý
- Đề xuất, tham mưu với quản lý các công tác liên quan đến ảnh
- Thực hiện công việc khác cấp trên giao phó.
- Tuân thủ Guidelines và quy trình chụp ảnh của công ty
- Nghiên cứu các phong cách và xu hướng chụp ảnh mới.
- Phối hợp cùng nhóm thiết kế, sáng tạo để sản xuất nội dung (hình ảnh) phù hợp với định hướng được thông qua
- Hỗ trợ sản xuất video cùng với team Media
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Photoshop, Lightroom…
- Có kinh nghiệm trong chụp ảnh sản phẩm, đồ chơi xe hơi và các dịch vụ cho xe hơi
- Có tư duy sáng tạo, khả năng phân tích nội dung chụp, truyền tải ý tưởng và thẩm mỹ tốt
- Nhanh nhạy trong việc nắm bắt các xu hướng mới
- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
- Có trách nhiệm cao, chủ động trong công việc. Trung thực, chính trực. Có tinh thần cầu thị.
Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim Thì Được Hưởng Những Gì
- Lươngtháng13, ThưởngLễ,
- Phúclợi: Thămhỏi sinhnhật,ốm đau, hiểuhỉ, sinh con,...
- Tham giađầyđủchếđộBHXHtheoquyđịnh nhà nước
- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Sáng Thứ 7 (8h30 – 17h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
