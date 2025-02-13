Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1, Quận 1

Công ty hoạt động trong lĩnh vực Quảng cáo của Nhật Bản mới thành lập tại Quận 1

- Thực hiện các hoạt động gia công vận hành quảng cáo cho khách hàng Nhật Bản, Việt Nam và quốc tế.

- Quản lý, tối ưu hóa và vận hành các chiến dịch quảng cáo trực tuyến cho khách hàng

- Kiểm tra, phân tích và đánh giá chất lượng nội dung quảng cáo theo các tiêu chuẩn và chính sách của nền tảng.

- Giải đáp thắc mắc và xử lý các yêu cầu liên quan đến quảng cáo.

- Phối hợp với các bộ phận nội bộ và đối tác để đảm bảo hiệu quả và tiến độ công việc.

- Đề xuất các phương án cải tiến quy trình và chất lượng dịch vụ.

- Tổng hợp dữ liệu Quảng cáo và Lập báo cáo

- Tốt nghiệp Đại học

- Tiếng Nhật: N2 trở lên

- Có trên 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo số

- Kỹ năng tin học văn phòng (Excel, Google Sheets) tốt.

- Có khả năng quản lý Team

- Kỹ năng phân tích, tư duy logic và khả năng làm việc độc lập.

- Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chú ý đến chi tiết.

- Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30 - 18:30

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thương lượng theo năng lực

- Lương tháng 13

- Bảo hiểm đầy đủ

- Trợ cấp đi lại

- Khám sức khỏe định kỳ

- 15 ngày nghỉ phép hưởng lương

- Xét tăng lương 2 lần/năm

- Phép năm + nghỉ lễ theo luật VN

