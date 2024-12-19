Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 117A, đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, Quận 4

- Trực tiếp Livestream theo nhóm trên tiktok

- Giao lưu giải trí đơn thuần và thể hiện tài năng (nhảy/múa/diễn..) ...

- Nội dung hoàn toàn lành mạnh, phù hợp văn hóa, không phản cảm..

- Hình thức làm việc

+ Full time

+ Ngày 8 tiếng ( thời gian livestream 4-6 tiếng)

- Yêu cầu công việc：

+ Kỹ năng : có hát , múa ....

+ Ăn nói lưu loát

+ Ngoại hình ưa nhìn

+ Tinh thần trách nhiệm cao với công việc

+ Có khả năng thích ứng nhanh và chịu được áp lực tốt

Tại CÔNG TY TNHH WINTOK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12,000,000 – 25,000,000 VNĐ ( tuỳ theo năng lực )

- Được đào tạo thêm về vũ đạo

- Được hỗ trợ về make up, trang phục

- Studio học nhảy, studio live, MC xuyên suốt buổi live và các thiết bị cần thiết.

