Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH WINTOK
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 117A, đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
- Trực tiếp Livestream theo nhóm trên tiktok
- Giao lưu giải trí đơn thuần và thể hiện tài năng (nhảy/múa/diễn..) ...
- Nội dung hoàn toàn lành mạnh, phù hợp văn hóa, không phản cảm..
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hình thức làm việc
+ Full time
+ Ngày 8 tiếng ( thời gian livestream 4-6 tiếng)
- Yêu cầu công việc：
+ Kỹ năng : có hát , múa ....
+ Ăn nói lưu loát
+ Ngoại hình ưa nhìn
+ Tinh thần trách nhiệm cao với công việc
+ Có khả năng thích ứng nhanh và chịu được áp lực tốt
Tại CÔNG TY TNHH WINTOK Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 12,000,000 – 25,000,000 VNĐ ( tuỳ theo năng lực )
- Được đào tạo thêm về vũ đạo
- Được hỗ trợ về make up, trang phục
- Studio học nhảy, studio live, MC xuyên suốt buổi live và các thiết bị cần thiết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WINTOK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
