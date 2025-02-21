Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Star Stream Entertainment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Star Stream Entertainment
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty TNHH Star Stream Entertainment

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Star Stream Entertainment

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 117A Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Livestream trực tiếp theo nhóm trên nền tảng TikTok
- Nội dung lành mạnh, phù hợp văn hóa, không phản cảm
Thời gian làm việc:
Full-time: thời gian làm việc linh hoạt
Ca làm việc có 3 ca:
- Ca sáng: 9h-18h
- Ca tối: 15h- 24h
- Ca khuya: 21h- 5h

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ngoại hình ưa nhìn
- Có năng khiếu (nhảy, hát, biểu diễn)
- Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu áp lực tốt
- Ngoại ngữ: Có ngoại ngữ là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Star Stream Entertainment Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 12-25Tr + Thưởng tùy năng lực (Thu nhập có thể lên tới 50tr/tháng)
- Được đào tạo kỹ năng nhảy, hát, tiếng anh giao tiếp miễn phí
- Có Stylist phối trang phục, Idol được thử nhiều phong cách khác nhau, makeup miễn phí
- Hệ thống 10 phòng live được đầu tư đầy đủ thiết bị hiện đại
- Được đội ngũ vận hành hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân và nâng cao trình độ chuyên môn
- Có cơ hội trở thành KOL/KOC/TALENT chuyên nghiệp
KOL/KOC/TALENT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Star Stream Entertainment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Star Stream Entertainment

Công Ty TNHH Star Stream Entertainment

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 117A, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

