Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Star Stream Entertainment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 117A Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Livestream trực tiếp theo nhóm trên nền tảng TikTok

- Nội dung lành mạnh, phù hợp văn hóa, không phản cảm

Thời gian làm việc:

Full-time: thời gian làm việc linh hoạt

Ca làm việc có 3 ca:

- Ca sáng: 9h-18h

- Ca tối: 15h- 24h

- Ca khuya: 21h- 5h

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ngoại hình ưa nhìn

- Có năng khiếu (nhảy, hát, biểu diễn)

- Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu áp lực tốt

- Ngoại ngữ: Có ngoại ngữ là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Star Stream Entertainment Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 12-25Tr + Thưởng tùy năng lực (Thu nhập có thể lên tới 50tr/tháng)

- Được đào tạo kỹ năng nhảy, hát, tiếng anh giao tiếp miễn phí

- Có Stylist phối trang phục, Idol được thử nhiều phong cách khác nhau, makeup miễn phí

- Hệ thống 10 phòng live được đầu tư đầy đủ thiết bị hiện đại

- Được đội ngũ vận hành hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân và nâng cao trình độ chuyên môn

- Có cơ hội trở thành KOL/KOC/TALENT chuyên nghiệp

KOL/KOC/TALENT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Star Stream Entertainment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin