Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Mỹ Phẩm Meishang Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Meishang Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- HCM
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm quảng cáo và tối ưu hóa sản phẩm trên Tiktok hoặc các nền tảng khác như Facebook, Instagram.
- Tùy chỉnh cơ chế và chiến lược quảng cáo theo đặc điểm của sản phẩm và các sàn thương mại.
- Cùng họp với team, góp ý sáng tạo về nội dung video, nghiên cứu và phân tích nội dung của đối thủ cạnh tranh.
- Quản lý tài khoản quảng cáo Tiktok/ Facebook/ Instagram.
- Tối ưu hóa quảng cáo người dùng, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi quảng cáo và ROI của quảng cáo Tiktok.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng
- Có hai năm kinh nghiệm về quảng cáo, kinh nghiệm trong quảng cáo trên Tiktok, Facebook, Instagram...
- Kỹ năng tư duy logic mạnh mẽ và độ nhạy dữ liệu cao.
- Khả năng giao tiếp Tiếng anh hoặc Tiếng Trung. Kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và thích nghi cao, có khả năng chịu áp lực tốt.
- Thành thạo MS office
Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Meishang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Thưởng cuối năm và các ngày lễ tết trong năm
Môi trường làm việc ổn định, lâu dài
Mức lương: Theo thỏa thuận và tùy theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Meishang Việt Nam
