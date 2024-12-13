Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Mỹ Phẩm Meishang Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - HCM

Dịch vụ quảng cáo

- Chịu trách nhiệm quảng cáo và tối ưu hóa sản phẩm trên Tiktok hoặc các nền tảng khác như Facebook, Instagram.

- Tùy chỉnh cơ chế và chiến lược quảng cáo theo đặc điểm của sản phẩm và các sàn thương mại.

- Cùng họp với team, góp ý sáng tạo về nội dung video, nghiên cứu và phân tích nội dung của đối thủ cạnh tranh.

- Quản lý tài khoản quảng cáo Tiktok/ Facebook/ Instagram.

- Tối ưu hóa quảng cáo người dùng, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi quảng cáo và ROI của quảng cáo Tiktok.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng

- Có hai năm kinh nghiệm về quảng cáo, kinh nghiệm trong quảng cáo trên Tiktok, Facebook, Instagram...

- Kỹ năng tư duy logic mạnh mẽ và độ nhạy dữ liệu cao.

- Khả năng giao tiếp Tiếng anh hoặc Tiếng Trung. Kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và thích nghi cao, có khả năng chịu áp lực tốt.

- Thành thạo MS office

Quyền Lợi

Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Thưởng cuối năm và các ngày lễ tết trong năm

Môi trường làm việc ổn định, lâu dài

Mức lương: Theo thỏa thuận và tùy theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển

