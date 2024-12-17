Tuyển Dịch vụ quảng cáo Đại Lý Mỹ Phẩm Sami làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Đại Lý Mỹ Phẩm Sami
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 600A Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Mặt hàng : Combo chăm sóc tóc + Mỹ Phẩm
- Tư vấn sản phẩm
Thời gian làm việc :
7:30-11:30 , 13:30-17:30 , 18:00-22:00
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 20 tuổi trở lên, có CCCD chip
- Vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
- Ưu tiên LĐPT, sinh viên đang theo học các trường
Tại Đại Lý Mỹ Phẩm Sami Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ xoay ca cho sinh viên, thưởng thêm nếu feedback tốt từ KH, nhận tiền 2 tuần 1 lần...
Lương : 50k/h => 200k/buổi
Fulltime : 8-10tr/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Lý Mỹ Phẩm Sami
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
