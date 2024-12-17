Tuyển Dịch vụ quảng cáo Đại Lý Mỹ Phẩm Sami làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mặt hàng : Combo chăm sóc tóc + Mỹ Phẩm

- Tư vấn sản phẩm

Thời gian làm việc :

7:30-11:30 , 13:30-17:30 , 18:00-22:00

- Từ 20 tuổi trở lên, có CCCD chip

- Vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

- Ưu tiên LĐPT, sinh viên đang theo học các trường

Tại Đại Lý Mỹ Phẩm Sami Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ xoay ca cho sinh viên, thưởng thêm nếu feedback tốt từ KH, nhận tiền 2 tuần 1 lần...

Lương : 50k/h => 200k/buổi

Fulltime : 8-10tr/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Lý Mỹ Phẩm Sami

