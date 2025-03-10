Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 33 Triệu

Mức lương 17 - 33 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - A00.03, Chung cư Sarina - Số 62 Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Livestream giao lưu, trò chuyện, nhảy, tương tác với user trên nền tảng TikTok.

Hoạt náo, khuấy động không khí xuyên suốt buổi livestream.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo từ đầu.

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 18 - 30.

Chiều cao từ 1m55 trở lên, ngoại hình ưa nhìn.

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tự tin trước ống kính.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Trang phục, makeup, thiết bị làm việc sẽ được công ty hỗ trợ.

Có trợ lý hỗ trợ tìm kiếm viewer, tạo thương hiệu cá nhân trên social.

Phòng livestream / phòng tập nhảy chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SÀI GÒN

