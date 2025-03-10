Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 33 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SÀI GÒN
Mức lương
17 - 33 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- A00.03, Chung cư Sarina
- Số 62 Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 17 - 33 Triệu
Livestream giao lưu, trò chuyện, nhảy, tương tác với user trên nền tảng TikTok.
Hoạt náo, khuấy động không khí xuyên suốt buổi livestream.
Với Mức Lương 17 - 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo từ đầu.
Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 18 - 30.
Chiều cao từ 1m55 trở lên, ngoại hình ưa nhìn.
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Tự tin trước ống kính.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Trang phục, makeup, thiết bị làm việc sẽ được công ty hỗ trợ.
Có trợ lý hỗ trợ tìm kiếm viewer, tạo thương hiệu cá nhân trên social.
Phòng livestream / phòng tập nhảy chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SÀI GÒN
