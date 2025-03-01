Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 5B Phổ Quang, phường 2, Tân Bình, TPHCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

● Chụp ảnh sản phẩm & sự kiện

Chụp ảnh sản phẩm, đảm bảo thể hiện được tính thẩm mỹ và đặc trưng của sản phẩm sữa hạt cao cấp

Tổ chức và thực hiện việc ghi hình các sự kiện của công ty.

● Quay & dựng video

Quay phim, dựng video cho các chiến dịch marketing, video quảng cáo sản phẩm và nội dung số (đặc biệt video TikTok)

Phối hợp với Content Marketing khi xây dựng kịch bản, bối cảnh nhằm mục tiêu tạo ra video đúng mục đích (xây dựng thương hiệu, chuyển đổi, xây kênh TikTok…)

● Dựng animation cơ bản – Sáng tạo và thực hiện các nội dung motion graphics và animation cơ bản

● Hỗ trợ livestream – Setup thiết bị quay, ánh sáng, âm thanh, đảm bảo chất lượng hình ảnh & âm thanh trong quá trình livestream.

● Quản lý & lưu trữ tư liệu – Tổng hợp, sắp xếp hình ảnh, video để dễ dàng truy xuất và sử dụng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là fresher hoặc có 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quay video, dựng các video Tikok.

Kinh nghiệm làm việc với các thiết bị quay phim, chụp ảnh.

Có thể sử dụng các phần mềm xử lý video như Premiere, After Effects, Capcut…Và

phần mềm xử lý ảnh như Photoshop, Lightroom…

Có kỹ năng dựng animation cơ bản là lợi thế

Ưu tiên ứng viên hiểu biết và tận dụng được AI

Tư duy sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt, nhạy bén với xu hướng hình ảnh, video trên nền tảng số.

Chăm chỉ, ham học hỏi, nhiệt tình

Có trách nhiệm, đảm bảo timeline và kết quả công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động trong công việc và có khả năng làm việc độc lập

Chấp nhận ứng viên thực tập và mở ra cơ hội cho ứng viên được đào tạo trở thành nhân viên chính thức

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 12 triệu / tháng (Có thể thương lượng theo năng lực) + Thưởng + Phụ cấp (nếu có)

Phúc lợi bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Làm việc trong môi trường tăng trưởng nhanh, thân thiện và năng động

Chế độ đãi ngộ: du lịch teambuilding, thưởng tết, lễ, sinh nhật, Lương T13, v.v...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin