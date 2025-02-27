Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Về chúng tôi:

Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát (Tiến Thịnh Phát Group) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng. Với giá trị cốt lõi tạo ra sự phát triển bền vững và thịnh vượng, Tiến Thịnh Phát gắn liền với sứ mệnh sẻ chia và giúp đỡ cộng đồng.

Địa điểm làm việc: 16/5 Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh. (Giáp Quận 12)

Mục tiêu công việc:

Sản xuất các nội dung hình ảnh và video chất lượng cao, sáng tạo, phục vụ cho các hoạt động truyền thông và marketing của sản phẩm và công ty.

Xây dựng và phát triển các kênh truyền thông đa phương tiện, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Dựng video rõ ràng, chuyên nghiệp và phù hợp với mục đích sử dụng.

Phối hợp và quản lý:

Phối hợp với đội Content và Digital Marketing để triển khai các chiến dịch video và hình ảnh.

Cung cấp tài liệu media chất lượng cao cho các hoạt động truyền thông và báo chí.

Tham gia lên kế hoạch và chuẩn bị cho các sự kiện lớn của thương hiệu.

Phối hợp với KOLS/KOC và team nội bộ triển khai booking sản phẩm và hoàn thiện nội dung.

Phối hợp với các team outsource trong các dự án truyền thông – marketing của công ty.

Quản lý các tài sản liên quan đến quá trình quay dựng nội dung (máy móc, thiết bị,...).

Đảm bảo thời gian và chất lượng công việc theo kế hoạch.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Thiết kế đồ họa, Quay phim hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất video, livestream hoặc truyền thông.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG hoặc hóa mỹ phẩm.

Sử dụng thành thạo các loại máy quay phim, máy ảnh, và phần mềm chỉnh sửa (Adobe Premiere, Final Cut Pro, Cap Cut, Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe After Effect,...).

Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng livestream (Facebook Live, YouTube Live, TikTok Live,...).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc triển khai & ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Sáng tạo, giao tiếp tốt, có khả năng trình bày ý tưởng.

Có nền tảng thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo, khả năng phân tích nội dung và chuyển tải ý tưởng.

Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10,000,000-15,000,000VNĐ (dựa trên năng lực và kinh nghiệm, thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn).

Ký hợp đồng lao động theo đúng pháp luật.

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ.

Lương tháng 13 và phúc lợi lễ tết.

Thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Chúng tôi mong muốn được chào đón những ứng viên tiềm năng gia nhập đội ngũ!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát

