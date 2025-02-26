Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Vai Trò:

Chịu trách nhiệm sáng tạo và quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn…), nhằm gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu và tương tác với cộng đồng, kèm theo đó là đầu giao tiếp chính với các Influencers, Creators. Vị trí này đòi hỏi khả năng nắm bắt xu hướng, lên ý tưởng thu hút, cũng như tinh thần chủ động học hỏi và không ngừng cải tiến dựa trên dữ liệu phản hồi.

Xây dựng lịch đăng bài: Phân bổ nội dung, chủ đề theo tuần/tháng/quý, bám sát mục tiêu chiến lược.

Đa dạng hóa hình thức: Văn bản, hình ảnh, video ngắn,… phù hợp với từng kênh mạng xã hội.

2. Sáng tạo & Biên tập nội dung

Viết và biên tập bài đăng: Đảm bảo giọng điệu (tone of voice), phong cách thương hiệu và tính nhất quán.

Ứng dụng xu hướng: Cập nhật các hot trend, biến tấu nội dung phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu.

Trực tiếp tham gia quá trình quay video.

Design và Dựng Video cơ bản: Biết sử dụng các công cụ (Canva, Photoshop, Capcut, Premier…) để chỉnh sửa hình ảnh minh họa, thumbnail, video ngắn.

3. Quản lý cộng đồng & Tối ưu hiệu suất

Tương tác với người dùng: Trả lời feedback, duy trì mối quan hệ tích cực với cộng đồng.

Phân tích dữ liệu: Theo dõi lượt xem, tương tác, chia sẻ… để đánh giá hiệu quả và đề xuất cải tiến.

A/B Testing: Thử nghiệm nhiều dạng tiêu đề, nội dung, khung giờ đăng… để tìm ra công thức tối ưu.

4. Phối hợp đội ngũ

Làm việc với các bộ phận liên quan (Marketing, Thiết kế, Sản xuất…): Đảm bảo tính thống nhất và đúng định hướng thương hiệu.

Cập nhật và báo cáo: Chia sẻ kết quả, số liệu định kỳ; đề xuất ý tưởng nâng cao chất lượng nội dung.

5. Kết quả & Đóng góp

Gia tăng tương tác & nhận diện: Mở rộng quy mô người theo dõi, nâng cao mức độ nhận biết và yêu thích thương hiệu.

Thúc đẩy chuyển đổi: Góp phần tăng tỉ lệ click mua hàng hoặc bất kỳ mục tiêu kinh doanh nào được giao.

Xây dựng cộng đồng: Tạo môi trường sôi nổi, gắn kết, thúc đẩy lòng trung thành của người dùng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Social Media/Content.

Kỹ năng sáng tạo & viết tiếng Anh: Biết biến hoá ý tưởng, tạo nội dung cuốn hút; IELTS 6.5 trở lên (hoặc tương đương).

Khả năng nắm bắt xu hướng: Thường xuyên cập nhật thị hiếu người dùng, trào lưu mạng xã hội.

Quản lý thời gian & trách nhiệm: Chủ động, tỉ mỉ trong việc lên kế hoạch và đảm bảo chất lượng.

Kỹ năng làm việc nhóm: Dễ dàng phối hợp, trao đổi với các bộ phận, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.

Tinh thần học hỏi & cải tiến liên tục: Luôn đón nhận phản hồi, không ngại thử nghiệm các ý tưởng mới.

Không dị ứng lông mèo, có laptop cá nhân (môi trường thường xuyên làm việc với mèo).

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhiệt huyết & Cầu tiến

Luôn sẵn sàng đón nhận thử thách, học hỏi, trau dồi kỹ năng, cập nhật xu hướng.

Cam kết theo đuổi hiệu quả cao nhất cho mọi dự án.

Trung thực & Tôn trọng

Thẳng thắn trong giao tiếp, chân thành đóng góp ý tưởng, giải quyết vấn đề.

Luôn quan tâm và lắng nghe ý kiến đồng đội, đối tác, khách hàng.

Sáng tạo & Tối ưu

Không ngừng tìm kiếm ý tưởng đột phá, áp dụng công nghệ và dữ liệu để tối ưu nội dung.

Luôn nhìn nhận kết quả, phân tích và điều chỉnh để đạt hiệu quả cao hơn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực.

Cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển rõ ràng.

Làm việc trong môi trường năng động, đề cao tinh thần chủ động.

Nghỉ các ngày lễ, Tết, phép theo quy định của Nhà nước.

Thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, team building hàng năm.

