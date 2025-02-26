Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT

Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 40 Đường Số 6, Khu Dân cư City Land Garden Hills Gò Vấp, Phường 5, Gò Vấp ( Sau Emart Phan Văn Trị), Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Vai Trò:
Chịu trách nhiệm sáng tạo và quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn…), nhằm gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu và tương tác với cộng đồng, kèm theo đó là đầu giao tiếp chính với các Influencers, Creators. Vị trí này đòi hỏi khả năng nắm bắt xu hướng, lên ý tưởng thu hút, cũng như tinh thần chủ động học hỏi và không ngừng cải tiến dựa trên dữ liệu phản hồi.
Phân bổ nội dung, chủ đề theo tuần/tháng/quý, bám sát mục tiêu chiến lược.
2. Sáng tạo & Biên tập nội dung
Ứng dụng xu hướng: Cập nhật các hot trend, biến tấu nội dung phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu.
Trực tiếp tham gia quá trình quay video.
3. Quản lý cộng đồng & Tối ưu hiệu suất
Phân tích dữ liệu: Theo dõi lượt xem, tương tác, chia sẻ… để đánh giá hiệu quả và đề xuất cải tiến.
A/B Testing: Thử nghiệm nhiều dạng tiêu đề, nội dung, khung giờ đăng… để tìm ra công thức tối ưu.
4. Phối hợp đội ngũ
Cập nhật và báo cáo: Chia sẻ kết quả, số liệu định kỳ; đề xuất ý tưởng nâng cao chất lượng nội dung.
5. Kết quả & Đóng góp
Gia tăng tương tác & nhận diện: Mở rộng quy mô người theo dõi, nâng cao mức độ nhận biết và yêu thích thương hiệu.
Thúc đẩy chuyển đổi: Góp phần tăng tỉ lệ click mua hàng hoặc bất kỳ mục tiêu kinh doanh nào được giao.
Xây dựng cộng đồng: Tạo môi trường sôi nổi, gắn kết, thúc đẩy lòng trung thành của người dùng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng sáng tạo & viết tiếng Anh: Biết biến hoá ý tưởng, tạo nội dung cuốn hút; IELTS 6.5 trở lên (hoặc tương đương).
Khả năng nắm bắt xu hướng: Thường xuyên cập nhật thị hiếu người dùng, trào lưu mạng xã hội.
Quản lý thời gian & trách nhiệm: Chủ động, tỉ mỉ trong việc lên kế hoạch và đảm bảo chất lượng.
Kỹ năng làm việc nhóm: Dễ dàng phối hợp, trao đổi với các bộ phận, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.
Tinh thần học hỏi & cải tiến liên tục: Luôn đón nhận phản hồi, không ngại thử nghiệm các ý tưởng mới.
Không dị ứng lông mèo, có laptop cá nhân (môi trường thường xuyên làm việc với mèo).
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Nhiệt huyết & Cầu tiến
Luôn sẵn sàng đón nhận thử thách, học hỏi, trau dồi kỹ năng, cập nhật xu hướng.
Cam kết theo đuổi hiệu quả cao nhất cho mọi dự án.
Trung thực & Tôn trọng
Thẳng thắn trong giao tiếp, chân thành đóng góp ý tưởng, giải quyết vấn đề.
Luôn quan tâm và lắng nghe ý kiến đồng đội, đối tác, khách hàng.
Sáng tạo & Tối ưu
Không ngừng tìm kiếm ý tưởng đột phá, áp dụng công nghệ và dữ liệu để tối ưu nội dung.
Luôn nhìn nhận kết quả, phân tích và điều chỉnh để đạt hiệu quả cao hơn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực.
Cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển rõ ràng.
Làm việc trong môi trường năng động, đề cao tinh thần chủ động.
Nghỉ các ngày lễ, Tết, phép theo quy định của Nhà nước.
Thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 40 đường số 6, KDC Cityland Garden Hills, Phường 5, Gò Vấp (Sau Emart Phan Văn Trị)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

