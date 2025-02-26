Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HN STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 106 Vành Đai Tây, An Khánh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Livestream trên nền tảng TikTok (nhảy nhóm).

Quay video, clip; chụp ảnh để quảng bá hình ảnh bản thân và nhóm.

Học các kỹ năng về dance, livestream hàng ngày.

Chăm sóc, trò chuyện, giữ quan hệ tốt với user, người xem...

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không y/c kinh nghiệm, sẽ được đào tạo dance và kĩ năng live.

Nam/nữ/LGBT.

Độ tuổi: 18 - 25.

Hướng ngoại, không ngại ống kính.

Ngoại hình ưa nhìn, yêu thích dance.

Hoà đồng, chịu khó, có khả năng team work.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HN STAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản: từ 12M + thưởng, up to không giới hạn (tuỳ năng lực).

Thời gian làm việc có thể sắp xếp linh hoạt.

Môi trường trẻ trung, năng động.

Được đào tạo, training bài bản từ đầu.

Cam kết không thu phí đào tạo hay bất kỳ khoản chi phí làm việc nào khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HN STAR

