Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HN STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HN STAR
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 106 Vành Đai Tây, An Khánh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Livestream trên nền tảng TikTok (nhảy nhóm).
Quay video, clip; chụp ảnh để quảng bá hình ảnh bản thân và nhóm.
Học các kỹ năng về dance, livestream hàng ngày.
Chăm sóc, trò chuyện, giữ quan hệ tốt với user, người xem...
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không y/c kinh nghiệm, sẽ được đào tạo dance và kĩ năng live.
Nam/nữ/LGBT.
Độ tuổi: 18 - 25.
Hướng ngoại, không ngại ống kính.
Ngoại hình ưa nhìn, yêu thích dance.
Hoà đồng, chịu khó, có khả năng team work.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HN STAR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Cơ Bản: từ 12M + thưởng, up to không giới hạn (tuỳ năng lực).
Thời gian làm việc có thể sắp xếp linh hoạt.
Môi trường trẻ trung, năng động.
Được đào tạo, training bài bản từ đầu.
Cam kết không thu phí đào tạo hay bất kỳ khoản chi phí làm việc nào khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HN STAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
