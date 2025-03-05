Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEWS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEWS GROUP
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEWS GROUP

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEWS GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lakeview city,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Livestream bán hàng trên các sàn thương mai điện tử theo ca, tối thiểu 20H/tuần.
Giao tiếp với khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong phiên live.
Live tại studio của công ty.
Tìm hiểu, cập nhật các thông tin sản phẩm để tư vấn trên live.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm livestream bán hàng là một lợi thế.
Giờ giấc linh hoạt, có thể làm ca đêm.
Ngoại hình là 1 lợi thế.
Có niềm đam mê, yêu thích công việc livestream.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEWS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được training, đào tạo học hỏi về livestream bán hàng. Hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn trong mọi lĩnh vực.
Có cơ hội trở thành KOC độc quyền của công ty.
Được cung cấp trang thiết bị hiện đại khi làm việc, được đội ngủ nhân viên takecare trong quá trình làm việc.
Làm việc trong môi trường Genz năng động.
Lương 35k/h-100k/h ( tùy năng lực )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEWS GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEWS GROUP

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEWS GROUP

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 68 đường D, Lakeview city, phường An Phú, TP Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

