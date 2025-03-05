Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ZERO HOUR PRODUCTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Dịch vụ quảng cáo

Livestream Assistant (Trợ lý Livestream) sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo các hoạt động livestream diễn ra suôn sẻ bằng cách xử lý việc trưng bày sản phẩm, thiết lập camera/điện thoại di động/công cụ OBS và hỗ trợ Host trong các buổi livestream.

Sắp xếp lịch trình livestream theo plan tổng.

Điều phối, quản lý sample

Thiết lập và quản lý camera, điện thoại di động và công cụ OBS (Open Broadcaster Software) cho livestream.

Sắp xếp và trưng bày sản phẩm một cách hiệu quả cho các buổi livestream.

Hỗ trợ Hosttrong các buổi livestream để đảm bảo hoạt động diễn ra suôn sẻ.

Khắc phục mọi sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình livestream.

Phối hợp với team liên quanđể đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu livestream.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các nền tảng và công cụ livestream (ví dụ: OBS).

Kiến thức cơ bản về thiết lập camera và sử dụng điện thoại di động.

Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc tốt.

Khả năng làm việc trong môi trường có nhịp độ nhanh và xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời.

Kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần làm việc nhóm.

Thời gian làm việc linh động, có thể làm việcbuổi tối và cuối tuần khi cần thiết.

Tại CÔNG TY TNHH ZERO HOUR PRODUCTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đề xuất, xét thưởng và xét tăng lương định kỳ

Chế độ đãi ngộ khi gắn bó lâu dài

Địa điểm và thời gian làm việc

Thời gian làm việc: T2 - T6 (8h30 - 18h00)

Địa điểm làm việc: 122 Vành Đai Tây, Phường Anh Khánh, Quận 2

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZERO HOUR PRODUCTIONS

