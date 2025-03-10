Tuyển Dịch vụ quảng cáo TẠP CHÍ THUỐC VÀ SỨC KHỎE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo TẠP CHÍ THUỐC VÀ SỨC KHỎE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

TẠP CHÍ THUỐC VÀ SỨC KHỎE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
TẠP CHÍ THUỐC VÀ SỨC KHỎE

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại TẠP CHÍ THUỐC VÀ SỨC KHỎE

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 8 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực tập sinh Báo chí/Marketing/Social thực hiện các công việc sau:
– Thực hiện các tác phẩm báo chí, truyền thông về lĩnh vực y tế - sức khỏe cho website, fanpage và các nền tảng truyền thông.
– Tham gia trực tiếp tác nghiệp tại các hội thảo, hội nghị về lĩnh vực y tế - sức khỏe.
– Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo chuyên ngành về y dược và sức khỏe (nếu có).
– Thực hiện đề tài báo chí về lĩnh vực y tế - sức khỏe từ các trang báo nước ngoài.
– Biên tập trang tin điện tử.
– Thực hiện sản phẩm mạng xã hội (TikTok, Youtube, Spotify, Facebook) về lĩnh vực y tế - sức khỏe.
– Hỗ trợ chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội (nếu có).
– Hỗ trợ quản lý các kênh social, tương tác với độc giả và theo dõi hiệu quả bài đăng.
– Thực hiện các công việc nghiên cứu thị trường, thu thập dữ liệu để đề xuất ý tưởng marketing.
– Nghiên cứu xu hướng social media trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe để cập nhật nội dung phù hợp.
– Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo chiến dịch truyền thông hiệu quả.
– Thực hiện các công việc phù hợp khác khi được phân công.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Sinh viên năm 3 - 4 đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing.
– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
– Ưu tiên người có kiến thức và từng thực hiện các sản phẩm mạng xã hội.
– Giao tiếp, đọc, hiểu tiếng Anh căn bản.
– Hiểu biết về thiết kế, SEO, Google Ads là một lợi thế.

Tại TẠP CHÍ THUỐC VÀ SỨC KHỎE Thì Được Hưởng Những Gì

– Trợ cấp thực tập: Thỏa thuận.
– Được xác nhận báo cáo thực tập cuối kỳ.
– Được huấn luyện các kỹ năngbáo chí – truyền thông.
– Thời gian làm việc: Full-time hoặc Part-time (hỗ trợ off phù hợp với lịch học).
– Kết thúc đợt thực tập, thực tập sinh phù hợp và có tiềm năng phát triển sẽ được tuyển dụng làm việc chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẠP CHÍ THUỐC VÀ SỨC KHỎE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TẠP CHÍ THUỐC VÀ SỨC KHỎE

TẠP CHÍ THUỐC VÀ SỨC KHỎE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 (lầu 1) Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

