Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1439 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

• Hỗ trợ triển khai các chương trình, sự kiện, hoạt động truyền tải và phát huy văn hóa Công ty.

• Tiếp nhận và phối hợp xử lý thông tin từ các Bộ phận/phòng ban để truyền thông hiệu quả đến toàn thể nhân viên.

• Thực hiện các hoạt động tuyên truyền và lan tỏa các giá trị mang bản sắc Văn hóa doanh nghiệp ở bên trong và bên ngoài tổ chức.

• Cập nhật thông tin, viết bài và biên tập nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ.

• Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên từ năm nhất đến năm tư tại các trường đại học trên cả nước

Ưu tiên ngành học: Báo chí, Marketing, QTKD, Kinh tế hoặc các ngành có liên quan. Có tư duy và sự yêu thích đối với công việc kết nối con người và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp.

Ưu tiên có kiến thức về thiết kế đồ họa, marketing, truyền thông,..

Biết sử dụng các công cụ thiết kế: Canva; Adobe Photoshop, Adobe Premiere , Illustrator. Sử dụng Facebook/Tiktok/Blog

Hướng tới khách hàng nội bộ, kỹ năng tổ chức công việc, làm việc nhóm và độc lập.

Có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo cơ bản

Cẩn thận, cầu tiến trong công việc, quản lý thời gian và khả năng làm việc nhóm tốt để xử lý đa nhiệm vụ.

Có khiếu thẩm mỹ phù hợp thị hiếu hiện nay. Chủ động trong công việc.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc nhóm, tham gia câu lạc bộ hoặc các hoạt động ngoại khóa.

Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo thời gian làm việc.

Được tham gia các khóa đào tạo, phát triển kỹ năng và phục vụ cho chuyên môn công việc

Được tạo cơ hội để sinh viên được tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện công việc, thông qua training kiến thức, kỹ năng để phát triển bản thân.

Giúp đỡ thực tập sinh nhìn nhận và thấu hiểu bản thân, qua đó mỗi người sẽ có định hướng cho bản thân trong quá trình phát triển.

Được hỗ trợ chữ ký và dấu mộc xác nhận thực tập.

Môi trường thân thiện, gắn kết.

Tham gia các chương trình văn hóa nội bộ, teambuilding, du lịch, minigame…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin