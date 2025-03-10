Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn,Hà Nội

Dịch vụ quảng cáo

1.Lên kế hoạch xây dựng mảng video trên các kênh truyền thông củacông ty (website,fanpage,youtube, zalo OA...)

2. Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng video:

Đo lường hiệu quả và tính viral của video, lên kế hoạch điều chỉnh phùhợp.

Tổng hợp hình ảnh, nội dung, quản lý các kênh truyền thông củacông ty.

Hỗ trợ viết và đăng bài trên tất cả các kênh truyền thông củacông ty.

Báo cáo tuần theo mẫu biểu yêucầu.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về luật báo chí, luật quảng cáo

Am hiểu về công ty, thị trường, đối thủ, sản phẩm...

Am hiểu về truyền thông, quan hệ công chúng

Có kiến thức về văn hóa xã hội

Biết sử dụng các công cụ thống kê xu hướng tìm kiếm, từ khóa…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ T2 – T6 hàng tuần.

Chính sách phát triển với lộ trình thăng tiến rõ ràng, vững bền.

Cơ hội học tập, ứng dụng công nghệ AI.

Được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ phát triển bản thân, Tâm - Thân – Trí.

Được làm việc trong môi trường công tâm, chính trực, nhân văn dựa trên giá trị cốt lõi.

Đầy đủ chế độ cho người lao động (Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, BHXH,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin