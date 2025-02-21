Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Zions Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 10 C5 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội,Hà Nội

Lên kế hoạch, xây dựng nội dung và quản lý các nền tảng mạng xã hội của công ty (Facebook, TikTok, YouTube, v.v.).

Sáng tạo các nội dung, hình ảnh, video hấp dẫn nhằm thu hút tương tác và tăng độ nhận diện thương hiệu.

Phối hợp với team thiết kế, media để sản xuất nội dung chất lượng.

Theo dõi, phân tích hiệu quả nội dung và đề xuất cải thiện.

Cập nhật xu hướng mới trên các nền tảng social media.

Yêu thích cây xanh và cảnh quan sân vườn.

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Phụ cấp + thưởng theo KPI.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân trong lĩnh vực Digital Marketing.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định.

