Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, Toà nhà PTP, số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hanoi, Vietnam, Quận Long Biên

Có khả năng sáng tạo video, làm short video (tiktok, youtube short, facebook reel..) cơ bản.

Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động và cập nhật thuật toán các nền tảng;

Lên ý tưởng, lập kế hoạch nội dung cho các hoạt động truyền thông, quảng cáo;

Phối hợp với đội ngũ để xây dựng và triển khai các hoạt động marketing;

Khả năng lập kế hoạch, làm việc độc lập;

Build kênh, Quản lý và chăm sóc fangage,, website của công ty

Sử dụng các công cụ và phương pháp marketing online để đẩy mạnh tương tác cho kênh truyền thông của công ty.

• Một số công việc cơ bản khác theo yêu cầu và hướng dẫn của cấp trên

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành truyền thông, báo chí, marketing hoặc liên quan.

• Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên.

• Có laptop làm việc .

• Kỹ năng viết, tạo nội dung, chụp ảnh,quay video, chỉnh sửa hình ảnh và video.

• Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc.

• Thành thạo Microsoft Office, hệ thống quản trị nội dung và nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, v.v.).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ (thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc) + thưởng nóng

Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu – hỉ, nghỉ mát hàng năm

Được học IELTS/ Tiếng Anh Giao tiếp miễn phí tại VicUni Academy theo chính sách của CBNV chính thức công ty.

Được hướng dẫn cụ thể, dạy tư duy để nhanh chóng nắm bắt công việc

Được làm online (trong các tình huống cụ thể theo quy định của công ty)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

