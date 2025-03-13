Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY

Dịch vụ quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2, Toà nhà PTP, số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hanoi, Vietnam, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Có khả năng sáng tạo video, làm short video (tiktok, youtube short, facebook reel..) cơ bản.
Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động và cập nhật thuật toán các nền tảng;
Lên ý tưởng, lập kế hoạch nội dung cho các hoạt động truyền thông, quảng cáo;
Phối hợp với đội ngũ để xây dựng và triển khai các hoạt động marketing;
Khả năng lập kế hoạch, làm việc độc lập;
Build kênh, Quản lý và chăm sóc fangage,, website của công ty
Sử dụng các công cụ và phương pháp marketing online để đẩy mạnh tương tác cho kênh truyền thông của công ty.
• Một số công việc cơ bản khác theo yêu cầu và hướng dẫn của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành truyền thông, báo chí, marketing hoặc liên quan.
• Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên.
• Có laptop làm việc .
• Kỹ năng viết, tạo nội dung, chụp ảnh,quay video, chỉnh sửa hình ảnh và video.
• Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc.
• Thành thạo Microsoft Office, hệ thống quản trị nội dung và nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, v.v.).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ (thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc) + thưởng nóng
Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu – hỉ, nghỉ mát hàng năm
Được học IELTS/ Tiếng Anh Giao tiếp miễn phí tại VicUni Academy theo chính sách của CBNV chính thức công ty.
Được hướng dẫn cụ thể, dạy tư duy để nhanh chóng nắm bắt công việc
Được làm online (trong các tình huống cụ thể theo quy định của công ty)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 231A Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-8-15-trieu-vnd-tai-ha-noi-job335803
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 34 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH 5677
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH 5677
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đô Thị Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đô Thị Hà Nội
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Lingroup Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu Công ty TNHH Lingroup Global
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MEMYMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MEMYMIND
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam
14 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ELITE TRẦN COUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH ELITE TRẦN COUTURE
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Shell Việt Nam TNHH làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công Ty Shell Việt Nam TNHH
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MERA GROUP
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nội Thất Tân Hoàng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nội Thất Tân Hoàng Gia
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty cổ phần thời trang TH
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐẦU TƯ AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐẦU TƯ AN AN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TỔ HỢP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TỔ HỢP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm