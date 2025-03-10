Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG THẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG THẢO
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Chung cư S705 Vinhome Grand Park, Phường Long Bình,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Mô tả công việc:
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
Kinh nghiệm livestream bán hàng ít nhất 3 tháng.
Tự tin nói chuyện, tương tác tốt với khách hàng.
Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa video cơ bản (CapCut, VN, v.v.).
Ưu tiên đã có kinh nghiệm bán mỹ phẩm trên TikTok Shop.
Tại HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG THẢO Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
Lương từ 8tr-20tr/tháng.
Lương tháng 13.
Thưởng lễ, tết.
12 ngày phép/năm
Nghỉ 1 ngày/tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG THẢO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
