Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xuyên Thái Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xuyên Thái Bình Dương
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 8/5 đường Vĩnh Phú 17A, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giới thiệu các sản phẩm thương hiệu Aiwibi/Aiwina của công ty đến tất cả các khách hàng tại địa điểm được giao, để tăng cường sự nhận dạng của khách hàng đối với sản phẩm
- Thực hiện các chương trình tuyên truyền, quảng cáo, khuyến mãi.
- Xây dựng mối quan hệ giữa công ty với khách hàng.
- Thời gian làm việc: ca 3 tiếng từ 16g – 19g hàng ngày
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: không yêu cầu
- Ngoại hình dễ nhìn
- Vui vẻ, nhiệt tình và chu đáo, khả năng học hỏi tốt
- Năng động, nhanh nhẹn , giao tiếp tốt
- Luôn giữ thái độ thân thiện và lịch sự đối với khách hàng
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xuyên Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 45,000đ/ tiếng + thưởng doanh số
- Hưởng quyền lợi theo quy định của công ty
- Chi tiết được trao đổi khi phỏng vấn
- Làm việc trong môi trường năng động và phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xuyên Thái Bình Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
