Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xuyên Thái Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 8/5 đường Vĩnh Phú 17A, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu các sản phẩm thương hiệu Aiwibi/Aiwina của công ty đến tất cả các khách hàng tại địa điểm được giao, để tăng cường sự nhận dạng của khách hàng đối với sản phẩm

- Thực hiện các chương trình tuyên truyền, quảng cáo, khuyến mãi.

- Xây dựng mối quan hệ giữa công ty với khách hàng.

- Thời gian làm việc: ca 3 tiếng từ 16g – 19g hàng ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Ngoại hình dễ nhìn

- Vui vẻ, nhiệt tình và chu đáo, khả năng học hỏi tốt

- Năng động, nhanh nhẹn , giao tiếp tốt

- Luôn giữ thái độ thân thiện và lịch sự đối với khách hàng

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xuyên Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 45,000đ/ tiếng + thưởng doanh số

- Hưởng quyền lợi theo quy định của công ty

- Chi tiết được trao đổi khi phỏng vấn

- Làm việc trong môi trường năng động và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xuyên Thái Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin