Tuyển Điều dưỡng Hino Motors Vietnam, LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Responsibilities:

Co-operate with Foreman to perform the following tasks:

- Plan and perform periodic maintenance for production equipment.

- Prepare work instructions for maintenance activities.

- Establish a spar parts management system for production equipment

- Order spare parts and replace parts when necessary.

- Improve equipment to increase efficiency, save energy to achieve production and

environmental goals.

- Other job is assigned by manager

Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng định kỳ cho các thiết bị phục vụ sản xuất

- Lập hướng dẫn công việc cho hoạt động bảo dưỡng

- Thiết lập hệ thống quản lý phụ tùng dự phòng cho các thiết bị trong sản xuất

- Đặt hàng phụ tùng dự phfong và thực hiện việc thay thế phụ tùng khi cần thiết

- Cải tiến thiết bị để tang hiệu suất, tiết kiệm năng lượng nhằm đạt được các mục tiêu về sản xuất và môi trường.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý