Tuyển Điều dưỡng Hino Motors Vietnam, LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Responsibilities:
Co-operate with Foreman to perform the following tasks:
- Plan and perform periodic maintenance for production equipment.
- Prepare work instructions for maintenance activities.
- Establish a spar parts management system for production equipment
- Order spare parts and replace parts when necessary.
- Improve equipment to increase efficiency, save energy to achieve production and
environmental goals.
- Other job is assigned by manager
Mô tả công việc:
- Lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng định kỳ cho các thiết bị phục vụ sản xuất
- Lập hướng dẫn công việc cho hoạt động bảo dưỡng
- Thiết lập hệ thống quản lý phụ tùng dự phòng cho các thiết bị trong sản xuất
- Đặt hàng phụ tùng dự phfong và thực hiện việc thay thế phụ tùng khi cần thiết
- Cải tiến thiết bị để tang hiệu suất, tiết kiệm năng lượng nhằm đạt được các mục tiêu về sản xuất và môi trường.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
