Tuyển Điều dưỡng Cengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Cengroup
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Cengroup

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Cengroup

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km 8 + 500, Đct08, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Giảng dạy
• Giảng dạy các môn học thuộc ngành Điều dưỡng theo chương trình đào tạo của trường.
• Xây dựng và cập nhật giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phù hợp với chương trình đào tạo.
• Hướng dẫn sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm, bệnh viện và các cơ sở y tế.
• Đánh giá kết quả học tập của sinh viên thông qua kiểm tra, thi cử, bài tập thực hành.
2. Nghiên cứu khoa học
• Thực hiện các nghiên cứu khoa học, công bố bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
• Tham gia hoặc chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường, cấp bộ.
• Hướng dẫn sinh viên và học viên cao học thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
3. Công tác hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên
• Hướng dẫn sinh viên trong quá trình học tập, thực tập lâm sàng, làm luận văn, đồ án tốt nghiệp.
• Cố vấn học tập, hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động học thuật, nghiên cứu và kỹ năng nghề nghiệp.
• Tổ chức và tham gia các hoạt động ngoại khóa, hội thảo, tọa đàm liên quan đến ngành Điều dưỡng.
4. Công tác quản lý và phát triển chương trình đào tạo
• Đóng góp ý kiến trong việc phát triển và cải tiến chương trình đào tạo của khoa.
• Tham gia xây dựng đề án mở ngành, cải tiến phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá.
• Hợp tác với các bệnh viện, cơ sở y tế để nâng cao chất lượng đào tạo thực hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Cengroup Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cengroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

