Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH KAMILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KAMILY
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH KAMILY

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH KAMILY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 119 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng khám và Trưởng phòng Điều dưỡng về các hoạt động điều dưỡng tại Phòng khám.
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện và tổng kết báo cáo hoạt động điều dưỡng tại Phòng khám
Tham gia đi buồng với lãnh đạo Phòng khám và xử lý các tình huống bất thường, phản ánh của người bệnh. Tham gia bàn giao người bệnh giữa các ca trực
Quản lý số lượng, tình trạng người bệnh, các chỉ định điều trị, chăm sóc để phân công và điều phối nhân lực điều dưỡng phù hợp.
Chỉ đạo theo dõi, chăm sóc người bệnh nặng, báo cáo bác sĩ kịp thời các diễn biến bất thường của người bệnh để xử lý.
Quản lý, đào tạo và phát triển nhân lực điều dưỡng tại Phòng khám
Đề xuất cung cấp, phân công quản lý, giám sát sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ chăm sóc người bệnh tại khoa theo quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều dưỡng trở lên.
Kinh nghiệm công tác thực tế, đặc biệt là công tác quản lý y tế từ 2 năm trở lên.
Có chứng chỉ hành nghề phù hợp chuyên môn hoạt động điều dưỡng.
Nắm vững các quy định quản lý ngành Y tế.
Có trách nhiệm, nhiệt tình, cam kết gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH KAMILY Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập cơ bản từ 15.000.000đ - 20.000.000đ + thưởng KPI tháng/quý
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng và được Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn - quản lý.
• Được tham gia BHXH và phúc lợi đầy đủ
• Thưởng, nghỉ Lễ Tết, thưởng hiệu suất công việc
• Lương tháng 13; team building, review lương 1 năm/lần
Thời gian làm việc: từ 9h - 18h (26 công)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAMILY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KAMILY

CÔNG TY TNHH KAMILY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 119-121 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

