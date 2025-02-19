Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH KAMILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 119 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng khám và Trưởng phòng Điều dưỡng về các hoạt động điều dưỡng tại Phòng khám.

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện và tổng kết báo cáo hoạt động điều dưỡng tại Phòng khám

Tham gia đi buồng với lãnh đạo Phòng khám và xử lý các tình huống bất thường, phản ánh của người bệnh. Tham gia bàn giao người bệnh giữa các ca trực

Quản lý số lượng, tình trạng người bệnh, các chỉ định điều trị, chăm sóc để phân công và điều phối nhân lực điều dưỡng phù hợp.

Chỉ đạo theo dõi, chăm sóc người bệnh nặng, báo cáo bác sĩ kịp thời các diễn biến bất thường của người bệnh để xử lý.

Quản lý, đào tạo và phát triển nhân lực điều dưỡng tại Phòng khám

Đề xuất cung cấp, phân công quản lý, giám sát sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ chăm sóc người bệnh tại khoa theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều dưỡng trở lên.

Kinh nghiệm công tác thực tế, đặc biệt là công tác quản lý y tế từ 2 năm trở lên.

Có chứng chỉ hành nghề phù hợp chuyên môn hoạt động điều dưỡng.

Nắm vững các quy định quản lý ngành Y tế.

Có trách nhiệm, nhiệt tình, cam kết gắn bó lâu dài.

Phúc Lợi

• Thu nhập cơ bản từ 15.000.000đ - 20.000.000đ + thưởng KPI tháng/quý

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng và được Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn - quản lý.

• Được tham gia BHXH và phúc lợi đầy đủ

• Thưởng, nghỉ Lễ Tết, thưởng hiệu suất công việc

• Lương tháng 13; team building, review lương 1 năm/lần

Thời gian làm việc: từ 9h - 18h (26 công)

Cách Thức Ứng Tuyển

