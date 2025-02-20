Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56 - 58 đường Quang Trung, P.10, Quận Gò Vấp, HCM, Gò Vấp ...và 1 địa điểm khác, Quận 10

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Đón, chăm sóc khách hàng trước và sau khi điều trị.

Chuẩn bị phòng, dụng cụ và phụ giúp bác sĩ điều trị cho khách hàng

Thực hiện một số thao tác điều trị cho bệnh nhân trong khuôn khổ quy định

Hoàn thiện hồ sơ bệnh án

Sắp xếp và đảm bảo khu vực điều trị sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp

Vệ sinh phòng khám

Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do y tá trưởng phân công, theo tiêu chuẩn phòng khám

Báo cáo hiệu quả công việc cho quản lý, đề xuất nâng cao hiệu quả công việc

Thực hiện chụp ảnh bệnh nhân, hỗ trợ chụp X-quang khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp điều dưỡng, y sĩ hoặc chuyên ngành y tế, nha khoa liên quan

Có kinh nghiệm thực tế ở vị trí Y tá - phụ tá nha khoa tối thiểu từ 1 năm

tối thiểu từ 1 năm

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các nha khoa lớn (có hệ thống quy trình làm việc rõ ràng)

Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000đ – 15.000.000đ/ tháng (có thể cao hơn tùy năng lực và tình hình doanh thu chi nhánh)

8.000.000đ – 15.000.000đ/ tháng

Phụ cấp ăn trưa: 500.000 VNĐ/tháng

Phụ cấp địa bàn, phụ cấp sinh hoạt (nếu có)

Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật,... thưởng lương tháng thứ 13

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT

15 ngày nghỉ hưởng lương (12 ngày nghỉ phép và 3 ngày nghỉ ốm hưởng lương)

Giảm giá cao khi nhân viên và người thân sử dụng dịch vụ tại Parkway

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin