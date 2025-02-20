Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Y tế PW
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty Cổ Phần Y tế PW

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 56

- 58 đường Quang Trung, P.10, Quận Gò Vấp, HCM, Gò Vấp ...và 1 địa điểm khác, Quận 10

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Đón, chăm sóc khách hàng trước và sau khi điều trị.
Chuẩn bị phòng, dụng cụ và phụ giúp bác sĩ điều trị cho khách hàng
Thực hiện một số thao tác điều trị cho bệnh nhân trong khuôn khổ quy định
Hoàn thiện hồ sơ bệnh án
Sắp xếp và đảm bảo khu vực điều trị sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp
Vệ sinh phòng khám
Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do y tá trưởng phân công, theo tiêu chuẩn phòng khám
Báo cáo hiệu quả công việc cho quản lý, đề xuất nâng cao hiệu quả công việc
Thực hiện chụp ảnh bệnh nhân, hỗ trợ chụp X-quang khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp điều dưỡng, y sĩ hoặc chuyên ngành y tế, nha khoa liên quan
Có kinh nghiệm thực tế ở vị trí Y tá - phụ tá nha khoa tối thiểu từ 1 năm
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các nha khoa lớn (có hệ thống quy trình làm việc rõ ràng)

Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000đ – 15.000.000đ/ tháng (có thể cao hơn tùy năng lực và tình hình doanh thu chi nhánh)
Phụ cấp ăn trưa: 500.000 VNĐ/tháng
Phụ cấp địa bàn, phụ cấp sinh hoạt (nếu có)
Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật,... thưởng lương tháng thứ 13
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT
15 ngày nghỉ hưởng lương (12 ngày nghỉ phép và 3 ngày nghỉ ốm hưởng lương)
Giảm giá cao khi nhân viên và người thân sử dụng dịch vụ tại Parkway

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Y tế PW

Công ty Cổ Phần Y tế PW

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

