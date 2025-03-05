Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ Phần MSG Ngô Gia Tự làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 355 - 365 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các công việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bệnh nhân theo sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc điều dưỡng trưởng.

Đo các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân (như huyết áp, nhịp tim, thân nhiệt...).

Tiếp nhận, hướng dẫn bệnh nhân làm các thủ tục khám chữa bệnh.

Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình khám và điều trị bệnh nhân.

Vệ sinh, khử trùng dụng cụ y tế và khu vực làm việc.

Ghi chép y tế, cập nhật thông tin bệnh án.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng Y tế trở lên.

Ưu tiên Có chứng chỉ hành nghề Y tế

Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, các kỹ thuật y tế cơ bản.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách tương tác với bệnh nhân.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ Phần MSG Ngô Gia Tự Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần MSG Ngô Gia Tự

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.