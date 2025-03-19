Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà N6, số 3 Đường 3 tháng 2, P11, Q10. TP HCM, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Trực tiếp tham gia hỗ trợ kỹ thuật sử dụng sản phẩm vật tư cấy ghép ngoại khoa dùng trong: Nội soi Khớp, thay Khớp hoặc Cột Sống.
Trực tiếp liên hệ với bác sĩ, cập nhật lịch mổ, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, số lượng hàng hóa đáp ứng mỗi ca mổ.
Chủ động nắm bắt, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ các bác sĩ sau khi ca mổ hoàn tất.
Phát triển và nắm bắt những kỹ thuật của sản phẩm mới
Công việc chi tiết sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị y tế
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, có tính cầu thị cao, thích tìm tòi nghiên cứu những cái mới
Luôn sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu của công việc
Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
Được hưởng đầy đủ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Được đi du lịch hè, tiệc, quà các ngày lễ tết hàng năm
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI