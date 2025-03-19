Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà N6, số 3 Đường 3 tháng 2, P11, Q10. TP HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Trực tiếp tham gia hỗ trợ kỹ thuật sử dụng sản phẩm vật tư cấy ghép ngoại khoa dùng trong: Nội soi Khớp, thay Khớp hoặc Cột Sống.

Trực tiếp liên hệ với bác sĩ, cập nhật lịch mổ, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, số lượng hàng hóa đáp ứng mỗi ca mổ.

Chủ động nắm bắt, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ các bác sĩ sau khi ca mổ hoàn tất.

Phát triển và nắm bắt những kỹ thuật của sản phẩm mới

Công việc chi tiết sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị y tế

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, hiểu biết về ngành y dược là một lợi thế như: điều dưỡng, y sĩ đa khoa.

Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, có tính cầu thị cao, thích tìm tòi nghiên cứu những cái mới

Luôn sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu của công việc

Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương tháng 13, và thưởng theo hiệu quả công việc hấp dẫn

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

Được hưởng đầy đủ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Được đi du lịch hè, tiệc, quà các ngày lễ tết hàng năm

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.