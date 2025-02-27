Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Ánh Sáng Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Ánh Sáng Toàn Cầu
- Hồ Chí Minh: Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động SEO onpage và offpage, bao gồm tối ưu hóa nội dung website, xây dựng backlink
Nghiên cứu và phân tích từ khóa, xác định các từ khóa chiến lược trong lĩnh vực express quốc tế. Nhóm các từ khóa theo đúng intent.
Phối hợp với team Content để xây dựng và tối ưu hóa nội dung SEO
Xây dựng hạ tầng offpage, entity trên các nền tảng social profile, blog, web 2.0...tăng độ trust và nền tảng cho SEO, , mua link và kết nối trao đổi backlink.
Theo dõi, phân tích, đánh giá, tối ưu kết quả SEO & báo cáo thứ hạng từ khóa, traffic và các chỉ số theo tuần/tháng
Tối ưu hóa cấu trúc website, tốc độ tải trang và trải nghiệm người dùng
Đề xuất các giải pháp SEO để cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO.
2 năm
Hiểu biết sâu rộng về các thuật toán tìm kiếm của Google và các công cụ tìm kiếm khác.
Thành thạo các công cụ SEO như Google Search Console, Google Analytics, Ahrefs, SEMrush, Moz…
Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai chiến lược SEO hiệu quả.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo tốt.
Kỹ năng viết tốt, khả năng diễn đạt mạch lạc và rõ ràng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực tốt.
Am hiểu về HTML, CSS và JavaScript là một lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Ánh Sáng Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
2. Hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm theo quy định.
3. Ứng viên có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Ánh Sáng Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
