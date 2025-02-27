Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Ánh Sáng Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động SEO onpage và offpage, bao gồm tối ưu hóa nội dung website, xây dựng backlink

Nghiên cứu và phân tích từ khóa, xác định các từ khóa chiến lược trong lĩnh vực express quốc tế. Nhóm các từ khóa theo đúng intent.

Phối hợp với team Content để xây dựng và tối ưu hóa nội dung SEO

Xây dựng hạ tầng offpage, entity trên các nền tảng social profile, blog, web 2.0...tăng độ trust và nền tảng cho SEO, , mua link và kết nối trao đổi backlink.

Theo dõi, phân tích, đánh giá, tối ưu kết quả SEO & báo cáo thứ hạng từ khóa, traffic và các chỉ số theo tuần/tháng

Tối ưu hóa cấu trúc website, tốc độ tải trang và trải nghiệm người dùng

Đề xuất các giải pháp SEO để cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO.

Hiểu biết sâu rộng về các thuật toán tìm kiếm của Google và các công cụ tìm kiếm khác.

Thành thạo các công cụ SEO như Google Search Console, Google Analytics, Ahrefs, SEMrush, Moz…

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai chiến lược SEO hiệu quả.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo tốt.

Kỹ năng viết tốt, khả năng diễn đạt mạch lạc và rõ ràng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực tốt.

Am hiểu về HTML, CSS và JavaScript là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Ánh Sáng Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

85% lương trong thời gian thử việc.

2. Hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm theo quy định.

3. Ứng viên có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Ánh Sáng Toàn Cầu

