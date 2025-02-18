Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

TÓM TẮT CÔNG VIỆC

Digital Marketing Executive là công việc không còn quá mới mẻ, việc này phù hợp với những bạn thích tiếp thị nói chung và sáng tạo nói riêng. Để trở thành một chuyên viên Digital Marketing, bạn phải luôn nắm bắt những xu hướng mới của công nghệ, của các nền tảng kỹ thuật số,… để áp dụng chúng vào trong công việc của mình.

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

• Phát triển và quản lý các chiến dịch Digital Marketing.

• Quản lý và nâng cao nhận biết thương hiệu trên các social media: Quản lý, đo lường và tối ưu hóa nội dung.

• Thúc đẩy truy cập và thu hút khách hàng tiềm năng trên website, social media: Nghiên cứu từ khóa mới phù hợp với công ty và xu hướng. Tạo, chỉnh sửa và cải thiện nội dung, video mà Người tiêu dùng đang tìm kiếm.

• Dịch thuật các báo cáo hiệu suất của Google Analytics, cập nhật của Thuật toán của Google và các báo cáo của Digital Team.