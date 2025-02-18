Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

TÓM TẮT CÔNG VIỆC

E-commerce Executive hay nhân viên thương mại điện tử là vị trí chịu trách nhiệm cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên các sàn thương mại điện tử. E-commerce Executive sẽ cải thiện trải nghiệm của khách hàng, thực hiện việc thực hiện đơn đặt hàng của khách hàng và duy trì hoạt động bán hàng trên nền tảng kỹ thuật số thông qua các nhiệm vụ chính:

• Xây dựng nội dung từ hình ảnh, đến content SEO để tăng lượt tìm kiếm sản phẩm

• Triển khai các chương trình khuyến mãi để thu hút người mua

• Nghiên cứu hành vi mua hàng từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ

• Phân tích dữ liệu và theo dõi các báo cáo hoạt động kinh doanh, đọc số liệu chạy quảng cáo, đo lường tỷ lệ chốt đơn

• Quản lý hàng, đóng gói sản phẩm

• Phối hợp xử lý đơn đặt hàng, giao hàng và trả lại các đơn đặt hàng của khách hàng

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

• Chịu trách nhiệm tìm kiếm, liên hệ hợp tác với các sàn bán hàng TMĐT Shoppe, Tiktok, Lazada, Tiki và các khách hàng online khác

• Lập chính sách kinh doanh, chương trình khuyến mãi

• Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động trên các sàn Thương mại điện tử