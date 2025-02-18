Tuyển Digital Marketing TH FASHION JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254 Cô Bắc, Cô giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

. Làm việc trực tiếp với C-Level tại công ty

. Môi trường cởi mở, nhiều cơ hội phát triển ở các vai trò lớn hơn

. Định hướng phát triển trên các nền tảng TMDT - D2C thay vì các mô hình truyền thống

. Tinh thần làm việc của START-UP : Change fast - Learn fast

NHIỆM VỤ CHÍNH

1.Quản lý ngân sách quảng cáo:

Quản lý & trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google, Shopee, Tiktok...

Theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

2.Phát triển và quản lý thương hiệu:

Định vị & phát triển thương hiệu trên online theo xu hướng mới

Đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của nội dung trên tất cả các kênh truyền thông.

3.Quản lý sàn thương mại điện tử:

Điều hành và tối ưu hóa các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok.

Phân tích hiệu quả kinh doanh và đề xuất các cải tiến để tăng doanh số.

Xây dựng chiến lược trên TMDT cùng với CMO & Leader khác

4.Các nhóm công việc khác

SEO & Marketing automation qua email, SMS

Phân tích số liệu - Xây dựng báo cáo Automation

AFF/KOL Booking

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 2 năm kinh nghiệm về Digital Marketing

Đã từng quản lý nhóm - teamlead ở các công ty trước

Ưu tiên có kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến sàn TMDT, SEO

Có GU thẩm mỹ tốt - tham gia vào quá trình stylist sản phẩm / lookbook

Có hiểu biết về thiết kế, concept, tone & mood của thiết kế.

Có tư duy Marketing & sale, xây dựng hệ thống tốt

Chịu được áp lực lớn, đảm bảo KPIs từng tuần, tháng, quý

Yêu thích môi trường trẻ, chủ động trong công việc, chịu được sức ép cao.

Bắt buộc có khả năng theo dõi công việc vào buổi tối và cuối tuần.

Tại TH FASHION JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Được cố vấn chiến lược bởi các đối tác, nhân sự cao cấp từ bên trong và ngoài công ty

Được quản lý ngân sách quảng cáo lớn, làm việc trực tiếp với đối tác đến từ Facebook & Google

Được lên các chiến dịch IMC đa kênh và ngân sách lớn

Công ty có nhiều dự án, nhanh chóng thăng tiến và cơ hội tốt nếu thể hiện được năng lực

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên người trẻ dám nghĩ dám làm

Quà tặng, du lịch hàng năm theo chế độ công ty

14 ngày phép / năm và tăng dần theo từng năm + 2 ngày WFH / tháng

Phụ cấp ăn trưa, BHXH, HBYT theo chế độ Nhà Nước

Thưởng nóng, thưởng định kỳ, xét nâng lương hàng năm.

Đãi ngộ hấp dẫn, lương thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TH FASHION JOINT STOCK COMPANY

