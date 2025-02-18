Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đề xuất các chương trình Trade MKT - vật phẩm POSM hỗ trợ

- Triển khai – Theo dõi – Báo cáo kết quả các hoạt động Trade MKT được giao phụ trách

- Tổng hợp, phân tích các báo cáo của Trade MKT, từ đó đưa ra các giải pháp, đề xuất, chương trình Trade MKT phù hợp với tình hình thực tế của từng chương trình/khu vực/kênh phụ trách

- Thu thập thông tin & báo cáo thị trường / Trade visit to collect & report market information

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Marketing, QTKD

Kinh nghiệm thực tế ở vai trò tương tựtại các công ty FMCG từ 3 năm trở lên.

Kỹ năng phân tích số liệu tốt

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Thành thạo bộ công cụ Microsoft Office và các công cụ phần mềm tiếp thị

Có kinh nghiệm làm việc với Agency/NCC, triển khai thực thi, giám sát tiến độ Agency/NCC, theo dõi tiến độ công việc và báo cáo

Ngành nghề: Thực phẩm & Đồ uống, Tiếp thị / Marketing

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM

