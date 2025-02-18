Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đề xuất các chương trình Trade MKT - vật phẩm POSM hỗ trợ
- Triển khai – Theo dõi – Báo cáo kết quả các hoạt động Trade MKT được giao phụ trách
- Tổng hợp, phân tích các báo cáo của Trade MKT, từ đó đưa ra các giải pháp, đề xuất, chương trình Trade MKT phù hợp với tình hình thực tế của từng chương trình/khu vực/kênh phụ trách
- Thu thập thông tin & báo cáo thị trường / Trade visit to collect & report market information
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Marketing, QTKD
Kinh nghiệm thực tế ở vai trò tương tựtại các công ty FMCG từ 3 năm trở lên.
Kỹ năng phân tích số liệu tốt
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Thành thạo bộ công cụ Microsoft Office và các công cụ phần mềm tiếp thị
Có kinh nghiệm làm việc với Agency/NCC, triển khai thực thi, giám sát tiến độ Agency/NCC, theo dõi tiến độ công việc và báo cáo
Ngành nghề: Thực phẩm & Đồ uống, Tiếp thị / Marketing
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM
