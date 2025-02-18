Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toà nhà Léman Luxury, 117 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM., Quận 3

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu và mục tiêu viết bài cho website, fanpage, kịch bản quay video từ TP MKT

Lên ý tưởng và triển khai nội dung bài viết chất lượng cho các kênh MXH, đảm bảo tính hấp dẫn và truyền tải đúng thông điệp

Thực hiện các nội dung bao gồm viết bài, viết kịch bản quay video, hỗ trợ điều phối quay theo nội dung, biên tập, và quản lý các bài đăng phù hợp với chiến lược thương hiệu

Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác báo chí và cơ quan truyền thông để đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các chiến dịch quảng bá

Theo dõi, tổng hợp và đánh giá hiệu quả các bài viết để tối ưu hóa chiến lược nội dung

Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng nội dung mới nhất để áp dụng vào chiến lược phát triển nội dung bài viết

Lên kế hoạch công việc cá nhân theo ngày/tuần/tháng

Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng choQuản lý trực tiếp

Chủ động tìm hiểu và cập nhật các xu hướng mới về nội dung, chăm sóc trang thông tin điện tử hiệu quả để cải tiến công việc

Các công việc khác trong phạm vi truyền thông, MKT được cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Gym, Nhà hàng, ...

Sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng (word, powerpoint, excel)

Kỹ năng lập kế hoạch công việc cá nhân, kỹ năng và tư duy đo lường – báo cáo, kỹ năng giao tiếp và tương tác công việc

Kỹ năng viết bài web và Fanpage, kịch bản: Có khả năng viết bài chất lượng, mạch lạc và phù hợp với từng kênh, có khả năng điều phối quay video

Kỹ năng tối ưu hóa SEO: Hiểu biết về tối ưu hóa từ khóa, meta description và các yếu tố SEO để gia tăng lưu lượng cho bài viết trên web

Quản lý quan hệ báo chí: Có kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác báo chí, khả năng đàm phán, lên kế hoạch book bài PR phù hợp

Sử dụng công cụ quản lý nội dung và báo chí: Thành thạo các công cụ viết và biên tập (Google Docs, Word) và các công cụ phân tích hiệu quả bài viết (Google Analytics, Ahrefs)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận(Lươngcơ bản +Lương KPI + Thưởng)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Lễ, Tết, …)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN

