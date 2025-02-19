Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 365 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Đăng/chỉnh nội dung cho website thegioinem.

Viết, đăng nội dung cho các kênh social

SEO (Viết nội dung blog, backlink, internal link, xử lý lỗi theo yêu cầu của quản lý,....)

Seeding

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Sinh viên năm 2, 3, 4 - Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng:

Kỹ năngtin học văn phòng cơ bản hoặc thành thạo

Cóhiểu biết về các công cụ quảng cáo trực tuyến (Google Analytics, SEO/SEM).

Có hiểu biết về các công cụ AI

Thái độ:

Chủ động, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Thân thiện, có tinh thần học hỏi.

Tinh thần làm việc nhóm cao, có khả năng giao tiếp và thương thảo hiệu quả.

Yêu cầu:

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 100.000đ/ngày

Được train các kiến thức về SEO và Marketing

Tham gia vào dự án của công ty

Môi trường làm việc: năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được cấp mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN

