Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 365 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Đăng/chỉnh nội dung cho website thegioinem.
Viết, đăng nội dung cho các kênh social
SEO (Viết nội dung blog, backlink, internal link, xử lý lỗi theo yêu cầu của quản lý,....)
Seeding
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn:
Sinh viên năm 2, 3, 4 - Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm:
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng:
Kỹ năngtin học văn phòng cơ bản hoặc thành thạo
Cóhiểu biết về các công cụ quảng cáo trực tuyến (Google Analytics, SEO/SEM).
Có hiểu biết về các công cụ AI
Thái độ:
Chủ động, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.
Thân thiện, có tinh thần học hỏi.
Tinh thần làm việc nhóm cao, có khả năng giao tiếp và thương thảo hiệu quả.
Yêu cầu:
Có laptop cá nhân
Sinh viên năm 2, 3, 4 - Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm:
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng:
Kỹ năngtin học văn phòng cơ bản hoặc thành thạo
Cóhiểu biết về các công cụ quảng cáo trực tuyến (Google Analytics, SEO/SEM).
Có hiểu biết về các công cụ AI
Thái độ:
Chủ động, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.
Thân thiện, có tinh thần học hỏi.
Tinh thần làm việc nhóm cao, có khả năng giao tiếp và thương thảo hiệu quả.
Yêu cầu:
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 100.000đ/ngày
Được train các kiến thức về SEO và Marketing
Tham gia vào dự án của công ty
Môi trường làm việc: năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được cấp mộc thực tập
Được train các kiến thức về SEO và Marketing
Tham gia vào dự án của công ty
Môi trường làm việc: năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được cấp mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM TÀI NHÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI