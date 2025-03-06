Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Latin làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Latin
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Latin

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 204 đường Ba Tháng Hai, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.
- Xây dựng và quản lý nội dung trên fanpage của công ty, kịch bản video, v.v.
- Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
- Seeding các hội nhóm về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, quản lý group cùng các thành viên khác
- Phối hợp nhóm trong quá trình thực hiện các video, chương trình quảng cáo tại Công Ty.
- Công việc chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng sáng tạo và có tinh thần học hỏi, mong muốn phát triển bản thân và nghiệp vụ chuyên môn trong tương lai.
- Có sự chủ động và trách nhiệm trong công việc.
- Yêu thích về lĩnh vực thẩm mỹ
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng thẩm mỹ, làm đẹp, mỹ phẩm…

Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Latin Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập: 10 - 11 triệu + Phụ cấp + Thưởng
- Tháng đươc off 4 ngày
- Cơ hội thăng tiến cao, môi trường trẻ trung, năng động.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, lương tháng 13
- Thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, 20/10, 8/3,...
- Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
- Team building, Du lịch công ty... hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Latin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Latin

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 204 đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

