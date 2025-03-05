Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Tầng 9 và 11 tòa nhà Nam Anh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2- thứ 7
Lập kế hoạch
- Lập kế hoạch và triển khai sản xuất các nội dung chăm sóc và phát triển kênh Fanpage, Website với đa hình thức: ảnh, text, video cùng TP và CDN
Triển khai
- Lên ý tưởng và viết bài chăm sóc Fanpage cho kênh Facebook
- Lên ý tưởng và viết kịch bản video bán hàng, content bán hàng cho kênh Facebook
- Triển khai ý tưởng kịch bản video bán hàng, content bán hàng cho kênh Facebook
- Thực hiện các công việc khác của phòng MKT
Báo cáo, họp team, đào tạo
- Báo cáo với TP và CDN tiến độ công việc và kết quả làm việc
- Tham gia 100% các buổi đào tạo, training của cả team để nâng cao hiệu suất và chất lượng làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng - 1 năm content MKT
- Kỹ năng sáng tạo nội dung đa kênh tốt
- Có khả năng triển khai sản xuất các nội dung chăm sóc và phát triển kênh Fanpage, Website với đa hình thức: ảnh, text, video
- Thấu hiểu sản phẩm, nhanh nhạy với vấn đề, mong muốn của khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
- Lương: 8 - 12 triệu + Thưởng
- Lương tháng 13, thưởng lễ Tết
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
- Gắn bó với DN từ 1 năm trở lên sẽ được đề cử lên vị trí leader team
- Được TP đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm để phát triển thành nhân sự xuất sắc và lên vị trí leader theo lộ trình 8-12 tháng
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng sản xuất nội dung text, ảnh, video cho kênh Facebook, TikTok
- Được trao quyền, chủ động xử lý công việc và làm việc với phòng Marketing chuyên nghiệp đầy đủ nhân sự: Content, thiết kế, quay dựng
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc: máy tính để bàn, gimbal quay dựng, …
Địa điểm làm việc:
- Tầng 9 và 11 tòa nhà Nam Anh, 68/116 Nhân Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số 32 đường Cựu Quán 2, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
- CCN Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội
- Số 17, Ngõ 331 đường Bát Khối, Tổ 16, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
- 28 lô 6, ngõ 23 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 289b - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

