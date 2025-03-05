Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Tầng 9 và 11 tòa nhà Nam Anh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2- thứ 7

Lập kế hoạch

- Lập kế hoạch và triển khai sản xuất các nội dung chăm sóc và phát triển kênh Fanpage, Website với đa hình thức: ảnh, text, video cùng TP và CDN

Triển khai

- Lên ý tưởng và viết bài chăm sóc Fanpage cho kênh Facebook

- Lên ý tưởng và viết kịch bản video bán hàng, content bán hàng cho kênh Facebook

- Triển khai ý tưởng kịch bản video bán hàng, content bán hàng cho kênh Facebook

- Thực hiện các công việc khác của phòng MKT

Báo cáo, họp team, đào tạo

- Báo cáo với TP và CDN tiến độ công việc và kết quả làm việc

- Tham gia 100% các buổi đào tạo, training của cả team để nâng cao hiệu suất và chất lượng làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng - 1 năm content MKT

- Kỹ năng sáng tạo nội dung đa kênh tốt

- Có khả năng triển khai sản xuất các nội dung chăm sóc và phát triển kênh Fanpage, Website với đa hình thức: ảnh, text, video

- Thấu hiểu sản phẩm, nhanh nhạy với vấn đề, mong muốn của khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

- Lương: 8 - 12 triệu + Thưởng

- Lương tháng 13, thưởng lễ Tết

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

- Gắn bó với DN từ 1 năm trở lên sẽ được đề cử lên vị trí leader team

- Được TP đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm để phát triển thành nhân sự xuất sắc và lên vị trí leader theo lộ trình 8-12 tháng

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng sản xuất nội dung text, ảnh, video cho kênh Facebook, TikTok

- Được trao quyền, chủ động xử lý công việc và làm việc với phòng Marketing chuyên nghiệp đầy đủ nhân sự: Content, thiết kế, quay dựng

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc: máy tính để bàn, gimbal quay dựng, …

Địa điểm làm việc:

- Tầng 9 và 11 tòa nhà Nam Anh, 68/116 Nhân Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội

- Số 32 đường Cựu Quán 2, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

- CCN Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội

- Số 17, Ngõ 331 đường Bát Khối, Tổ 16, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

- 28 lô 6, ngõ 23 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin