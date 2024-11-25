Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 350 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Nghiên cứu thị trường và đưa ra ý tưởng triển khai kinh doanh

Lên kế hoạch và triển khai hỗ trợ phòng kinh doanh, khối cửa hàng xây dựng chương trình bán hàng (Khuyến mại, triển lãm...)

Hướng dẫn & theo dõi cửa hàng thực hiện các chương trình kinh doanh theo đúng thiết kế.

Quản lý vật phẩm khuyến mại, quà tặng, POSM

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên và ban lãnh đạo.

Báo cáo kết quả triển khai trực tiếp tới Trưởng bộ phận & Ban Giám Đốc.

Không phù hợp với nhân viên chuyên mảng Marketing Online

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 20 đến 35tuổi

Sử dụng thành thạo máy tính, office, google docs, thiết kế cơ bản

Có khả năng phân tích dữ liệu và thiết lập triển khai công việc

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương. ưu tiên trong ngành bán lẻ

Nhanh nhẹn, năng nổ và chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Mức thu nhập từ 10 - 16Triệu.

Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí)

Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI

Thưởng năm hấp dẫn

2. Đào tạo - Phát triển

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty

Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

3. Môi trường làm việc

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.

Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác

Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin